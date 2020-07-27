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中聯辦：香港有人對「內地醫護」充滿偏見　謊稱無需中央支援

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▲▼香港,新冠肺炎,疫情,醫護。（圖／路透社）

▲香港爆發第三波疫情，醫療系統面臨巨大壓力。（圖／路透社，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港新冠肺炎疫情嚴峻，傳港府正考慮從內地（大陸）調派醫護人員入港支援，但此舉也受到許多質疑。對此，香港中聯辦表示，正當中央政府和內地同胞關切香港疫情之時，香港竟有少數人置廣大市民生命安危不顧，拋出各式各樣奇談怪論，對內地同業充滿傲慢和偏見，謊稱香港醫療資源及人手充足，顯然是別有用心地自欺欺人。

中聯辦26日指出，疫情發生以來，中央始終高度關注香港疫情和香港同胞的健康安全，協調了大批口罩和其他防疫物資來港，全力保障民生物資供應，緩解香港燃眉之急，並大力協助滯留內地和國外的港人返港。

中聯辦提到，近期香港疫情明顯反彈高發，連續5天每日確診個案百宗以上，社區爆發一觸即發，香港疫情防控處在緊要關口，「為了應對香港疫情大幅反彈，中央明確表示，將支持香港提高核酸檢測能力、協助建設『方艙醫院』等，只要特區方面有需要，中央將在醫用物資、醫療設施設備等方面提供大力援助。」

▲▼香港,新冠肺炎,疫情,醫護。（圖／路透社）

中聯辦表示，正當中央政府和內地同胞關切香港疫情之時，正當香港市民期盼在中央政府幫助下，迅速從源頭上阻隔疫情傳播之時，香港竟有少數人置廣大市民生命安危不顧，拋出各式各樣奇談怪論，令人感到震驚與不恥。

中聯辦指出，有人無端質疑「相關做法不符合本港法例和專業守則」「內地醫護人員無法以英文溝通」，對內地同業充滿傲慢和偏見；有人罔顧香港醫療體系和前線醫護人員承受的巨大壓力，謊稱「本港醫療資源和人手充足，無需內地支援」，這顯然是別有用心地自欺欺人。

中聯辦還說，有人説「內地醫療團隊會把港人基因樣本送往內地」「內地機構的診斷中心可能播疫」，這更是毫無底線的造謠構陷，「很明顯，這些論調是有著明顯政治圖謀的，在一些人的眼裏，廣大市民生命健康並不重要，製造政治區隔和保護一己私利才最重要。」

中聯辦強調，救人勝救火，中央政府將繼續密切關注香港的疫情發展，與特區政府保持緊密溝通，視特區需要進一步提供一切必要的支持和協助，「希望全社會在行政長官和特區政府的領導下，同心抗疫，共克時艱，打贏這場疫情防控阻擊戰。」

▲▼香港,新冠肺炎,疫情,醫護。（圖／路透社）

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