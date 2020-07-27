大陸一日新增確診61例！「57例本土」分散3地…新疆暴增41例

▲新疆烏魯木齊爆發疫情。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸衛健委27日通報，7月26日0時到24時，新增確診病例61例，其中境外輸入病例4例（內蒙古2例，福建1例，四川1例），本土病例57例（新疆41例，遼寧14例，吉林2例），無新增死亡病例；無新增疑似病例。其中，新疆暴增41例（其中15例為無症狀感染者轉確診病例），均為烏魯木齊病例。

截至7月26日24時，大陸現有確診病例339例（其中重症病例21例），累計治癒出院病例78918例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例83891例，現有疑似病例3例。累計追蹤到密切接觸者781406人，尚在醫學觀察的密切接觸者13935人。

大陸新增無症狀感染者44例（境外輸入1例）；當日轉為確診病例31例（境外輸入1例）；當日解除醫學觀察3例（境外輸入3例）；尚在醫學觀察無症狀感染者302例（境外輸入88例）。

新疆維吾爾自治區衛生健康委最新通報，7月26日0時至24時，新疆維吾爾自治區（含新疆生產建設兵團）報告新增新冠肺炎確診病例41例（其中15例為無症狀感染者轉確診病例），均為烏魯木齊病例；新增無症狀感染者38例（烏魯木齊市37例，兵團第十二師1例）。

截至7月26日24時，新疆（含兵團）現有確診病例178例（危重症4例、重症14例、重症轉普通型1例），其中烏魯木齊市176例、喀什地區1例（烏魯木齊市輸入病例）、兵團1例；現有無症狀感染者170例（烏魯木齊市169例，兵團第十二師1例）；尚有8795人正在接受醫學觀察。

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