中華電信Hami Pay新推悠遊聯名卡狂撒優惠！手機免解鎖隨嗶進站還能自動加值

▲現代人出門不必帶現金，只需要一支手機就能滿足消費需求。（圖／123RF）

消費中心／綜合報導

上班時間捷運人潮洶湧，出站時你還在慌亂翻包包找卡片，心裡為導致隊伍大塞車感到抱歉，旁邊一列的人早就拿著手機感應出站，俐落到讓你連車尾燈都看不見。下班和心儀對象約會，說完「這次我請客」才發現錢包忘在公司，只見對方從容拿出手機感應結帳，當場糗到頭都抬不起來。想讓生活隨時保持輕鬆帥氣嗎？中華電信Hami Pay手機感應支付幫你加分，中華電信與悠遊卡公司、中國信託商業銀行合作於7/1新推出支援綁定悠遊聯名卡功能，出門不論搭車、消費還是刷卡付帳，只要一支手機就搞定。而且即日起至9/30以Hami Pay綁定中信悠遊聯名卡完成指定消費，還能累計Hami Point點數三重優惠，加碼抽1000元禮券，新辦中華電信悠遊聯名卡還有首刷禮，實現無現智慧生活又有超多好康可以拿，cp值超高不輸振興三倍券。

▲透過綁定Hami Pay中信悠遊聯名卡，就能無現暢通生活，還能享有三重優惠大放送。（圖／翻攝自中華電信官網）







▲手機點開中華電信Hami Pay，點選卡片綁定悠遊聯名卡功能完成，就能讓手機免解鎖免開APP感應搭乘大眾交通工具。

電子錢包和手機感應支付已成為日常生活好幫手，像是中華電信Hami Pay推出的悠遊聯名卡功能，就能將結合悠遊卡和信用卡功能的悠遊聯名卡綁定到Hami pay，以NFC感應解決幾乎所有的生活大小事。除了到實體店消費時，能以手機付款結帳之外；最棒的是搭乘全台大眾交通工具時，可以無需解鎖手機，隨嗶隨行帥氣過關，還能自動加值，再也沒有餘額不足進不了站、趕時間還得衝機台儲值的困擾。





▲使用中華電信Hami Pay與悠遊卡公司、中國信託商業銀行合作支援綁定悠遊聯名卡功能，別人還在翻包包找卡片，你已經用手機免解鎖感應，一秒優雅進站。（圖／記者周宸亘攝）

大大提升便利度之餘，使用Hami Pay綁定中信悠遊聯名卡消費，更有限時限量好康大放送！贈送1點可折抵台幣1元的Hami Point點數，猶如現金回饋，可以直接扣中華電信帳單，還有超過100家熱門通路的優惠商品能線上即時兌換，點數回饋超實在。9/30前，使用Hami Pay綁定中信悠遊聯名卡並以該卡完成指定交易：1.悠遊卡單筆消費NT100元以上贈50點、2.完成自動加值3次贈50點、3.新辦中華電信悠遊聯名卡完成信用卡交易3次贈50點，最高共可得限量Hami Point 150點，再加碼每個月抽禮券1000元！若新申辦MasterCard中華電信悠遊聯名卡首刷888元贈800點，綁定到Hami Pay再完成指定交易最高可得Hami Point 950點，等於現拿近1千元優惠！或中華電信門市使用Hami Pay支付買指定夏日精選商品，如循環扇、涼風扇或防蚊液等通通有優惠價。

另外中華電信聯名卡友再享限時回饋加碼活動，綁定於Hami Pay感應支付、代扣中華電信帳單、或於foodpanda及Uber Eats外送平台及指定網購消費，代扣中華電信帳單、各享Hami Point 3%回饋，優惠至年底12/31止。

▲上排三項商品優惠價為Hami Pay信用卡專屬價格；下排三項商品則是Hami Pay票證專屬價。（圖／翻攝自中華電信官網）

Hami Pay除了感應支付，還有掃碼支付及超方便的智慧繳費等功能。比如收到手機費、e-Tag儲值、停車費、水費等帳單，以往要拿紙本出門繳錢，擔心一不小心忘記就超過繳費期眼，改用Hami Pay輸入帳單銷帳編號，就能直接線上繳款，免出門省時又省力。7月份若使用Hami Pay智慧繳費繳「自用車及機車汽車燃料使用費」，送限量Hami Point 30點，還有機會抽Hami Point 10,000點。比起用現金付款，錢花出去就沒有了，或是以實體悠遊卡搭車可能帶來的不便；手機感應支付不僅行動更簡單直覺，還能拿到更多額外優惠紅利，身為聰明的現代人該怎麼做選擇，不用別人「嗶」自己也知道。





▲中華電信Hami Pay提供一機在手輕鬆省時的「嗶」經濟，自動加值、智慧繳費多元服務，讓生活超方便。（圖／翻攝自中華電信官網）

「隨嗶隨行 Hami Pay最行」活動辦法：https://pse.is/SZG8N

中華電信聯名卡活動辦法：https://www.ctbcbank.com/content/dam/minisite/long/creditcard/CHT/index.html