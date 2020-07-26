快訊／警報剛來…規模6.1地震狂晃10秒「全台有感」！網傻：好暈

記者鄒鎮宇／綜合報導

超晃！中央氣象局表示，26日晚間8時52分發生規模6.1有感地震，國家警報大響2次，雙北宜蘭花蓮強烈有感。報告顯示，最大震度4級位於花蓮，該起地震深度53.2公里。地震搖晃超過10秒，不少網友紛紛留言「好暈！」據悉，花蓮目前沒有傳出災情。

氣象局表示，26日晚間8時52分發生規模6.1地震，震央位於台灣東部海域、宜蘭縣政府東南方86.5公里，深度53公里。震度分別為花蓮縣水璉4級；宜蘭、花蓮縣市、台東縣、南投縣、雲林縣3級；宜蘭縣市、基隆市、台北市、新北市、台中市、桃園市、新竹市、苗栗縣市、彰化縣市、嘉義市、台南市、屏東市2級；新竹縣市、南投縣、高雄市、台中1級。

網友紛紛留言，「新北晃的頭好暈」、「基隆有感」、「台中有感」、「高雄9樓有感，搖好久」、「我只感受到國家警報手機聲」、「桃園很有感」。此外，PTT網友也說，「大爆震」、「新北好大!!8F」、「快被震死了」、「有感，還在搖」、「手機超響」、「好大啊啊啊還在晃」、「一天兩震」、「還在搖！！！太可怕」。

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據悉，晚間8時52分為第2次的地震。根據中央氣象局的地震報告，26日5時33分發生芮氏規模4.1的有感地震，震央位於台中市霧峰區，地震深度25.6公里，彰化縣最大震度4級、南投縣、雲林縣3級、台中市2級、苗栗縣、新竹縣、嘉義縣、花蓮縣1級。

▼26日晚間發生規模6.1地震。（圖／中央氣象局）

