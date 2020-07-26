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綠營7人被指「論文有問題」　孫大千：不面對顯然心虛

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▲▼孫大千批評民進黨不面對論文問題。（圖／翻攝孫大千臉書）

▲孫大千批評民進黨不面對論文問題。（圖／翻攝孫大千臉書）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁為論文抄襲風波道歉，並宣布放棄中山大學碩士學位。事後，國民黨反咬民進黨包括總統蔡英文、前副總統陳建仁等7人論文有問題。前立委孫大千更直言，民進黨不面對論文爭議，顯然是心虛。

國民黨青年團點名民進黨7人學位有問題，除了蔡英文、陳建仁外，還有總統府秘書長蘇嘉全、民進黨立委張廖萬堅、民進黨立委郭國文、前教育部長吳茂昆。

▲▼國民黨青年團質疑總統蔡英文、高雄市長補選候選人陳其邁、總統府秘書長蘇嘉全等人的論文。（圖／翻攝自國民黨青年團臉書粉專）

▲國民黨青年團質疑總統蔡英文、前副總統陳建仁等人的論文。（圖／翻攝自國民黨青年團臉書粉專）

民進黨發言人顏若芳表示，國民黨為轉移李眉蓁論文抄襲的焦點，意圖用抹黑栽贓的烏賊戰術來混淆視聽，尤其國民黨在記者會使用的圖卡，正是親藍粉絲團「普魯士藍」所發布的圖卡，「普魯士藍」是不是就是國民黨的網軍？「普魯士藍」是文傳會經營的側翼？

顏若芳還說，國民黨將李眉蓁論文抄襲問題推給中山大學，還迫不及待指控其他人的論文，又忘記尊重其它學校審查機制，國民黨如此前後矛盾更證明面對李眉蓁論文的心虛。

▲▼臉書粉專「普魯士藍」點民進黨7人學位問題。（圖／翻攝臉書粉專「普魯士藍」）

▲臉書粉專「普魯士藍」點民進黨7人學位問題。（圖／翻攝臉書粉專「普魯士藍」）

對於顏若芳的說法，孫大千26日在臉書表示，這究竟是在怕什麼？民進黨發言人寧願長篇大論地來牽拖國民黨是否有網軍的問題，卻不願意花一點時間來面對黨內重量級政治人物的論文爭議，顯然是一種心虛的表現。

孫大千指出，論文抄襲嚴重違反學術倫理，原本就是一種「零容忍」的行為，李眉蓁既然已經公開道歉，並且申請撤銷學位，接下來的是，民進黨是否要用同樣的「零容忍」標準，來處理黨內政治人物的論文爭議？

▲▼蔡英文出席2020亞洲生技大會開幕典禮。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

孫大千提出民進黨發言人應該回答的三個問題，第一，論文當中拼字錯誤連篇，論點錯誤不斷，是否代表這篇論文大有問題？難道蔡英文不應站出來為論文說幾句話？第二，「刻意抄襲」和「抄錄不當」的界線在哪？難道陳建仁不應站出來為論文說幾句話？

▲副總統陳建仁出席「107年調解案件榮獲中央各獎項績優人員表揚大會」。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳建仁。（資料照／記者林敬旻攝）

孫大千再指，如果90%算抄襲，那50%、25%算不算抄襲？難道這些被點名的民進黨籍政治人物不應站出來為自己的論文說幾句話？

▼孫大千。（資料照／記者李毓康攝）

▲▼「台灣安全 人民有錢 凱道勝利晚會」,國民黨立委候選人孫大千。（圖／記者李毓康攝）

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