好友「15歲女兒」離家出走！台南大叔「借宿1個月」趁機奪初夜　下場曝光

▲國中少女離家後，到父親友人家中借宿，兩人還發生關係。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳羿妏／台南報導

台南一名15歲國中少女小卉（化名）2019年間曾離家一陣子，期間她跑到父親友人阿宏（化名）的租屋處借宿，卻與阿宏2度發生關係。事後她在父母親的追問下，才親口說出整起事件。小卉父親得知女兒的初夜竟被阿宏奪走後，氣得報警提告。台南地院審理後，將阿宏判處有期徒刑8個月，全案仍可上訴。

判決指出，阿宏先前才因犯下毒品案入監服刑3月，並於2018年4月18日出獄，沒想到事隔不到一年，卻再度犯案；而阿宏是小卉父親多年的友人，他明知小卉未滿16歲，卻分別在2019年2月9日、3月3日2度於租屋處與小卉發生關係，小卉父親知道狀況後相當不滿，決定報警提告。

法官認為，小卉年紀尚輕，身心發展尚未成熟，思慮較不周，不具有完整性自主判斷能力，阿宏卻沒克制己身情慾，先後與小卉發生關係，對於小卉身心健康將會有不良影響，雖然阿宏坦承犯行，但因仍未取得小卉父親的原諒，最終依對14歲以上未滿16歲之女子性交罪，判阿宏8月有期徒刑，全案仍可上訴。

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