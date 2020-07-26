金門浯島「天下第一神輦」　首度跨海參加諸羅城隍中元祭

▲金門浯島城隍廟跨海演出輦轎 「2020諸羅城隍中元祭」。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「2020諸羅城隍中元祭」將於8月16日(農曆6月27日）晚上起鼓隆重登場，將城隍宗教祭典文化推向國際舞臺，在嘉義城隍廟的盛情邀約下，今年金門浯島城隍廟將首度跨海參加中元祭壓軸活動，「天下第一神輦」4種搖天晃地輦駕步法，記者會中正式亮相曝光，宣告「2020嘉義綏靖城隍中元祭」即將撼動登場。嘉義市長黃敏惠、嘉義城隍廟賴永川董事長暨全體董監事、眾位貴賓出席記者會，邀請全國民眾來嘉義市參加「2020諸羅城隍中元祭」。

▲金門浯島城隍廟跨海演出輦轎、公揹婆及打花草等金門傳統藝術。（圖／嘉義市政府提供，下同）

黃敏惠說，「天地神人」，抱持著正向善良的心，盡全力拚、努力的做，祈求神明的保佑與支持，大家一起讓嘉義市變得更好。去年市府與城隍廟前往日本行銷祭典觀光，獲得很大的回響，嘉義市的特色名揚海外，城隍廟今年再度為嘉義市帶來「2020諸羅城隍中元祭」，整個農曆六月底到八月初，一波波重要的活動與古禮儀式，歡迎全國民眾來參加。

黃敏惠表示，嘉義市文化底蘊深厚，宗教、藝術、木業、林鐵，每一項都值得細細品味，更值得全國民眾親身體驗。「2020諸羅城隍中元祭」內含精深的宗教文化，嘉義城隍廟用不同的亮點，帶領著人們融入其中，不僅安定人心，更加入藝術、觀光的元素，感謝城隍廟對嘉義市的付出貢獻。

市府民政處表示，嘉義城隍廟建廟三百餘年，每年農曆7月城隍中元祭典皆承襲百年傳統遵循古禮辦理，整個祭典包括農曆6/27-7/1「城隍開恩 全嘉開普」，從起鼓、豎燈篙、放水燈、淨爐除穢及開普，完整的普渡儀式成為嘉義地區珍貴文化。

嘉義城隍廟表示，嘉義市所保有以往「輪普」習俗，係由嘉義城隍廟的普度法會開始，更是全台碩果僅存，少數存在的中元普渡祭拜特色。接著農曆7/13-7/15展開「城隍領航 佛道超度」，結合道教科儀及佛教經懺，舉辦佛道超渡拔薦大法會；一.超渡亡者(薦亡)、二.冤親債主、三.九玄七祖、四.嬰靈、五.寵物、六.無主孤魂、七.座焰口普施。

另外每年鬼門關後，城隍廟遵循傳統展開農曆8/1「城隍夜巡諸羅境，驅除魑魅百姓安」的「城隍夜巡 夯枷解厄」祈福遶境活動，執行孤魂野鬼回到陰間的任務，讓市民能安居樂業，最後由農曆8/2「綏靖城隍 聖誕千秋」慶典，捐贈捐血車一部約800萬元，為無上福田功德圓滿。

嘉義城隍廟董事長賴永川表示，「2020諸羅城隍中元祭」首先在農曆6/27在廟內起鼓通知好兄弟即將鬼門開消息，接著6/28在廟前豎燈篙，夜間點亮燈火導引好兄弟降臨，6/29在牛稠溪放水燈正式導引好兄弟前來，當晚也就是鬼門開的前一晚(20:30~21:00），特別將具有珍貴歷史價值流傳百餘年的傳統民俗「淨爐除穢」敕水禁壇科儀，開放予廣大民眾一同參與，藉由神道教化普施，掃盡氛穢禁結一切鬼祟，不僅天地間正氣可收禁人世間的一切邪惡，且教導人心除惡向善的正念。

最後在農曆七月初一舉行鬼門開開普儀式；嘉義城隍廟這項歷史十分悠久具悲天憫人精神的祭厲傳統，是文化上十分珍貴的無形資產，也是嘉義市第一間用「中元普渡科儀」向文化局申請民俗類無形文化資產。

為展現城隍特有的宗教特色，嘉義城隍廟今年特邀金門浯島城隍廟參加農曆8/1「城隍夜巡 夯枷解厄」祈福遶境活動，金門城隍爺將首度跨海來嘉坐鎮「天下第一神輦」與嘉義綏靖城隍尊神及分靈義橋宮城隍尊神共同夜巡，巡安保境，並於農曆8/2恭向綏靖城隍尊神祝賀聖誕千秋。

記者會中金門浯島城隍廟率先跨海演出輦轎、公揹婆及打花草等金門傳統藝術，其中神輦「搖」很大的「輦轎」，展現「原地搖擺」、「行進間搖擺」、「旋轉式搖擺」及「狂顛搖擺」等4種搖天晃地輦駕步法，驚豔全場。

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