電腦要裝「防毒軟體」嗎？正反意見戰爆　行家一聽問題就辣嗆：你還是買吧

▲不少人擔心電腦中毒將導致個資外流，因此會選擇加裝防毒軟體。（圖／取自Unsplash）

記者曾筠淇／綜合報導

不少人都會幫電腦加裝防毒軟體，為的就是預防病毒惡意入侵，進而引發一連串的資安問題。不過，就有一名網友發文詢問，好幾年沒裝防毒軟體也都沒事，這樣「幫電腦買防毒軟體有必要嗎？」貼文一出，立刻引起正反兩面的討論，不少人都覺得，如果擔心，那加裝也無妨；但也有許多人認為，「內建的就夠用了」，根本不必額外花錢。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「幫電腦買防毒軟體有必要嗎」為題詢問，如果已經有了基本的資安概念，且電腦沒裝防毒軟體好幾年，其實也沒有出問題，那這樣還有必要幫電腦加裝嗎？還是用免費的、甚至不裝也沒關係？

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貼文一出，立刻掀起熱烈討論，「加裝防毒軟體派」認為，「幾年前我也這麼覺得，直到勒索病毒出現，雖然沒中也有點怕」、「用360安全衛士我才敢安心上網」、「以前都去載小紅傘之類的」、「有點怕就預防一下」、「我都用金山360給你參考」、「我買卡巴耶，反正兩年一次又便宜」。

▲培養正確的使用習慣非常重要。（圖／取自Pixabay）

有不少人認為，其實根本沒有必要花錢加裝，「不連網就不用裝啊」、「Win10內建的還ok」、「都沒裝，連內建都關掉」、「內建的，連安裝PTT都會警告軟體」、「用mac免裝免煩惱」、「用免費就好」、「懂得備份重要資料，內建的足已」、「不用裝，大不了就重灌一切回歸最初」。

此外，也有網友覺得，是否加裝其實是要考量自己的使用習慣，且正確使用才更重要；但是，就有網友狠辣回應，「你還是買吧！會問這問題表示連最基本的概念都沒有」、「有基本資安概念的人不會問這種問題」。