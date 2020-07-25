威力彩狂飆31億！正妹命理師曝「4種人」最有機會當富翁

▲CoCo老師分析生命靈數，4號碼中獎率最高。（圖／翻攝「CoCo老師星座塔羅占卜」）



記者柯振中／綜合報導

威力彩連槓47期，27日頭獎上看31億元，若有幸運兒一注獨得，將成為史上最高得獎紀錄。對此，美女命理師「CoCo老師」分析，若生命靈數為3、4、7、8這4碼，那麼中獎機會最高。

生命靈數如何計算？只要把西元的生日數字加起來，成為一個個位數，就是生命靈數。以1990年3月13日來計算，生命靈數為：1+9+9+0+3+1+3=26，再將得出的數字相加2+6=8，那麼1990年3月13日出生的人生命靈數便是8。

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第一名：生命靈數8

CoCo老師分析，生命靈數8的人天生保守、細心，擁有不輕易出手的特質，今年偏財運激增，若願意跨出舒適圈，富貴命運將會來臨，建議可以用電腦選號的方法來買，中獎機率最高。

第二名：生命靈數4

CoCo老師指出，生命靈數4的人對事物有強大的直覺，財運屬於流動運勢，若願意多付出、多分享，有很大的機會受到財神爺的眷顧，今年下半年貴人運、偏財運都很好，有相當高的機會中獎。

第三名：生命靈數3

CoCo老師說明，生命靈數3的人時常猶豫不決，今年貴人運相當旺，因緣際會下，今年偏財運加倍，聽從別人貼心的意見，可能是改變命運的重要機緣，若在選號時，可以聽朋友的意見來選。

第四名：生命靈數7

CoCo老師提到，生命靈數7的人要懂得做取捨，在生命中取得平衡是種美學，只要了解了，財運就會隨之而來，建議可以用電腦選號，中獎機率最高。

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