　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嘉義水餃名店挨批加醬料辣油要加價　網戰翻曝關鍵...業者說話了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲微笑水餃店辣油爭議。（圖／記者翁伊森攝）

▲知名水餃店因辣油添加多寡問題遭網友上網抱怨。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

很多民眾吃飯吃麵吃水餃都喜歡加辣加醬油，尤其加好加滿更有成就感。嘉義知名微笑水餃店遭民眾上網投訴，外帶僅給一包醬油、辣油，現場打開外帶盒要加額外醬料卻還要被收費相當受氣。文章一出引發正反兩面聲浪，有網友表示「還是少加一點對身體比較好」「我是第一次聽到加醬料要➕錢的」「我去怎麼都不用加錢看人的吧 妳什麼態度店家就什麼態度」「才十元 版主說不是花不起 結果來這邊留言 ?這絕對是花不起阿」「 倒是第一次聽到，醬多加要收錢的」

▲微笑水餃店辣油爭議。（圖／記者翁伊森攝）

請繼續往下閱讀...

▲民眾上網投訴水餃店辣油添加多寡及收費。（圖／記者翁伊森翻攝）

名叫「Ann Wen」網友日前前往嘉義當地經營20餘年的水餃名店外帶時，因愛吃辣所以就在現場外帶餐盒打開，於店家內開始加起醬油、尤以辣油加了4、5匙，隨即被店家勸阻。該網友發文如下:

提醒大家~~~大家到這家店吃東西，可要小心醬料用量！！！真的是氣炸了！！因為喜歡吃水餃，我經常來這家吃，
原本以為老板只是個性本來就比較不親切，也沒什麼介意，就在剛剛我去外帶了15顆韭菜水餃（75元），為了方便車上吃，我就在現場直接加醬油跟辣油，由於我愛吃辣，所以就加了4~5瓢的辣油，沒想到一個那個比較有年紀的女人，應該是老老板娘居然過來態度很差的說，我加那麼多醬料要加錢（如果好好的說，我還會覺得要加錢就加吧！重點是態度口氣非常差。

▲微笑水餃店辣油爭議。（圖／記者翁伊森攝）

▲店家表示辣油都有特製包裝可供外帶，但因為進價較高希望顧客斟酌取用。（圖／記者翁伊森攝）

▲微笑水餃店辣油爭議。（圖／記者翁伊森攝）

▲老闆娘表示自家辣粉都是進口的。（圖／記者翁伊森攝）

《ETtoday新聞雲》記者現場詢問店家當天狀況，店東表示因為辣椒取材較貴，因此都已經在外帶袋子內依照水餃比例放入醬油辣油，15顆給一包醬油搭配一辣油，20顆以上給一大包醬油及辣油，三大盒水餃就會給三包醬油、辣油，當天因為該顧客外帶帶子內已經有放調味料，加上自家辣粉是進口辣度很高避免辣過頭，加上一包單價就要一千三，不是禁止顧客加醬料或要收費，單純建議顧客斟酌不要浪費食材。

▲微笑水餃店辣油爭議。（圖／記者翁伊森攝）

▲店家引進專業醬料包裝機，水餃多寡影響調味包比例。（圖／記者翁伊森攝）

▲微笑水餃店辣油爭議。（圖／記者翁伊森攝）

ET快訊
賭王出殯第2天！最帥富二代「偷吃20歲女大生」　極品小三曝光
OL要求「徒手拿16杯手搖飲」上樓　外送哥最療癒反擊！網喊爽
綠島「湧6萬旅客」！超商全被掃空…居民崩潰發聲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

嘉義水餃名店挨批加醬料辣油要加價　網戰翻曝關鍵...業者說話了

報表機狂卡紙！OL目擊崩潰：要收驚...咬牙拿筷子撿骨「一塊塊取出」

出去玩要帶傘！週末天氣「雨→晴→雨」　西半部午後嚴防大雷雨

女友爸借賓士！台男勇敢拒絕「被嗆怎疼我女兒」...結局曝光　網戰爆

郵局「加班第二天」人超少！三倍券僅賣上週一半　員工曝：才小貓兩三隻

綠島「11天狂湧6萬旅客」！超商全被掃空…居民崩潰喊：不要再進來了

3萬2機票逼轉購物金！亞航客服甩1理由「0元結案」...OL氣炸：超垃圾

「論文代寫」7年僅罰1案！管碧玲批執法消極　教育部：已抓60件

左鎮化石園區歡迎親子暑期「鰭幻一夏」　黃偉哲力推山博線暢遊三大園區

「台中購物節」線上專區消費近5千萬　外縣市貢獻8成帶動買氣

余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！

叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛

癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽最後一面

有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

IU挑戰飛行傘「啊啊啊」飆三段高音　緊盯呂珍九做菜：你沒騙人耶

婆婆膝蓋有傷想登山！伊能靜氣吼「不行」　為秦昊婚禮動手術落病根：我心甘情願

李眉蓁質詢狂捧韓國瑜「太瘦了」　花120秒問1道題：市長幾公斤？

銅板價！台南「古早味爆量乾麵」多汁水餃、中藥滷味絕對吃到撐

玖壹壹新歌首唱《過來我家坐》　洋蔥祝福媽媽「ㄙㄨˋㄩㄝˋ生日快樂」

闖紅燈＋未戴安全帽遭警攔自摔　 她上網嗆「欺負台北人」遭酸爆

嘉義水餃名店挨批加醬料辣油要加價　網戰翻曝關鍵...業者說話了

報表機狂卡紙！OL目擊崩潰：要收驚...咬牙拿筷子撿骨「一塊塊取出」

出去玩要帶傘！週末天氣「雨→晴→雨」　西半部午後嚴防大雷雨

女友爸借賓士！台男勇敢拒絕「被嗆怎疼我女兒」...結局曝光　網戰爆

郵局「加班第二天」人超少！三倍券僅賣上週一半　員工曝：才小貓兩三隻

綠島「11天狂湧6萬旅客」！超商全被掃空…居民崩潰喊：不要再進來了

3萬2機票逼轉購物金！亞航客服甩1理由「0元結案」...OL氣炸：超垃圾

「論文代寫」7年僅罰1案！管碧玲批執法消極　教育部：已抓60件

左鎮化石園區歡迎親子暑期「鰭幻一夏」　黃偉哲力推山博線暢遊三大園區

「台中購物節」線上專區消費近5千萬　外縣市貢獻8成帶動買氣

搭公車忘戴口罩！新北正妹羞炸「不搭了」　司機一舉動暖哭萬人

Energy前團長牛奶驚爆「腦部有白點」　洩跳舞受傷後遺症「恐失憶」！

見三浦春馬最後一面「只是睡著了吧…」　三浦翔平哭不停：你會再露出那張笑臉的吧？

Cheryl／歐美夯爆的Milani登陸台灣　超美浮雕玫瑰腮紅必搶！

中職／張進德首安球洪總親自收　回休息區開心拉弓

嘉義水餃名店挨批加醬料辣油要加價　網戰翻曝關鍵...業者說話了

不斷更新／周思齊2分砲、詹子賢陽春砲背靠背開轟　5局中信5比0統一

南韓Can Help！破天荒捐贈非洲聯盟「200萬張口罩」...灑2600萬元美金

不斷更新／張進德首安首打點反攻7分　悍將5局7比3超前樂天

中職／朱育賢拚百轟　曾豪駒：掌握住機會

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

生活熱門新聞

即／找到人了！癌末女想見媽最後一面　母將到醫院探視

癌末女兒穿上禮服：想見媽媽最後一面

別再錯失頭獎！3星座本周擁「五星級運勢」

快訊／2縣市大雨特報！午後防「強對流雷雨彈」連炸4天

男友吵著要她裝定位軟體！4大功能曝　過來人：超變態

徵人剝蚵試用期30元　內行人揭：婆媽爽賺

快訊／統一發票5、6月中獎號碼！　

921前夕也這樣？嘉義天空「血紅末日」焚燒

威力彩史上最高頭獎30億4人均分　彩券行闆娘曝秘訣

抽動滋券意外揭穿男友秘密：我被騙了8年

三倍券攪爛成雪花　經濟部回應了

烏山頭親水公園玩！台南情侶「下體長皰疹」怒1星

兒樂破天荒100元無限玩！邊緣人爽翻

論文網第2名身分曝光　「樓鳳碩士」爆紅

更多熱門

相關新聞

「丸莊」第四代的百年新舞台

「丸莊」第四代的百年新舞台

丸莊醬油第4代莊偉中，助老品牌開專賣店、網路銷售、成立觀光工廠、百分百台灣黑豆契作，赴中國設廠，推動老牌轉型不斷壯大。

首創黑蒜醬油　中興大學推「黑鑽蔭油膏」

首創黑蒜醬油　中興大學推「黑鑽蔭油膏」

消基會點名4款醬油標示不符！最高恐罰300萬

消基會點名4款醬油標示不符！最高恐罰300萬

1歲弟手燙爛！奶奶塗醬油「變醃肉了」

1歲弟手燙爛！奶奶塗醬油「變醃肉了」

「白飯搓成球」7顆40元！她吃雞粒飯傻眼

「白飯搓成球」7顆40元！她吃雞粒飯傻眼

關鍵字：

微笑水餃辣油醬油

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

即／找到人了！癌末女想見媽最後一面　母將到醫院探視

癌末女兒穿上禮服：想見媽媽最後一面

即／癌末女見到媽媽了！　母赴醫院探視心碎：懷胎10月怎麼會不難過

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

新北貢寮龍洞驚傳176人遭浪捲往外海　消防局緊急出動：已全數上岸

大師毛筆擊倒4男　武術協會怒了

10歲夏天開始學服裝設計！夏克立PO作品：我為她驕傲

空氣凍結！阿嬤的花盆長出土河馬

馬國畢當街「遭黑衣人暴力動手討債」！對嗆抵抗過程全被拍

小鐘《玩很大》大玩親親「擦槍走火」　眾人面前疑起生理反應

桃園妹「下面有東西」驚醒！睜眼見男友爸崩潰

別再錯失頭獎！3星座本周擁「五星級運勢」

即／貢寮龍洞大浪突襲　102人被捲往外海

精神科醫師偷腥　小三竟是護理長

更多

最夯影音

更多
余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！

余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！
叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛

叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛

癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽最後一面

癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽最後一面

有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

IU挑戰飛行傘「啊啊啊」飆三段高音　緊盯呂珍九做菜：你沒騙人耶

IU挑戰飛行傘「啊啊啊」飆三段高音　緊盯呂珍九做菜：你沒騙人耶

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面