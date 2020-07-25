嘉義水餃名店挨批加醬料辣油要加價　網戰翻曝關鍵...業者說話了

▲知名水餃店因辣油添加多寡問題遭網友上網抱怨。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

很多民眾吃飯吃麵吃水餃都喜歡加辣加醬油，尤其加好加滿更有成就感。嘉義知名微笑水餃店遭民眾上網投訴，外帶僅給一包醬油、辣油，現場打開外帶盒要加額外醬料卻還要被收費相當受氣。文章一出引發正反兩面聲浪，有網友表示「還是少加一點對身體比較好」「我是第一次聽到加醬料要➕錢的」「我去怎麼都不用加錢看人的吧 妳什麼態度店家就什麼態度」「才十元 版主說不是花不起 結果來這邊留言 ?這絕對是花不起阿」「 倒是第一次聽到，醬多加要收錢的」

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▲民眾上網投訴水餃店辣油添加多寡及收費。（圖／記者翁伊森翻攝）

名叫「Ann Wen」網友日前前往嘉義當地經營20餘年的水餃名店外帶時，因愛吃辣所以就在現場外帶餐盒打開，於店家內開始加起醬油、尤以辣油加了4、5匙，隨即被店家勸阻。該網友發文如下:

提醒大家~~~大家到這家店吃東西，可要小心醬料用量！！！真的是氣炸了！！因為喜歡吃水餃，我經常來這家吃，

原本以為老板只是個性本來就比較不親切，也沒什麼介意，就在剛剛我去外帶了15顆韭菜水餃（75元），為了方便車上吃，我就在現場直接加醬油跟辣油，由於我愛吃辣，所以就加了4~5瓢的辣油，沒想到一個那個比較有年紀的女人，應該是老老板娘居然過來態度很差的說，我加那麼多醬料要加錢（如果好好的說，我還會覺得要加錢就加吧！重點是態度口氣非常差。

▲店家表示辣油都有特製包裝可供外帶，但因為進價較高希望顧客斟酌取用。（圖／記者翁伊森攝）

▲老闆娘表示自家辣粉都是進口的。（圖／記者翁伊森攝）

《ETtoday新聞雲》記者現場詢問店家當天狀況，店東表示因為辣椒取材較貴，因此都已經在外帶袋子內依照水餃比例放入醬油辣油，15顆給一包醬油搭配一辣油，20顆以上給一大包醬油及辣油，三大盒水餃就會給三包醬油、辣油，當天因為該顧客外帶帶子內已經有放調味料，加上自家辣粉是進口辣度很高避免辣過頭，加上一包單價就要一千三，不是禁止顧客加醬料或要收費，單純建議顧客斟酌不要浪費食材。

▲店家引進專業醬料包裝機，水餃多寡影響調味包比例。（圖／記者翁伊森攝）