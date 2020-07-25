來大禹故鄉拚經濟！ 台商、川商「看好」北川投資趨勢

▲2020年北川「大禹故里 中國羌城」投資推介暨項目簽約儀式（圖／記者任以芳攝）



記者任以芳／北川報導

第二屆海峽兩岸大禹文化交流活動於25日到26日在北川登場，作為配套活動之一的「大禹故里 中國羌城」投資推介暨項目簽約儀式今下午舉行。由台商、川商企業重點項目企業與北川縣人民政府代表簽約，未來，北川政府將會加大力度對外開放投資，希望吸引更多優質台商加入投資行列。

北川是大陸唯一的羌族自治縣，也是古代治水英雄大禹的故鄉。十二年前經歷512汶川大地震，北川是唯一重建的新縣城，浴火重生後的當地政府加強觀光、各類產業經濟發展。2019年全年地區生產總值突破70億大關，達到73.88億元人民幣，增長了8.1%，連續5年獲評全省縣域經濟發展先進縣，成為北川招商、發展經濟十分重要指標宣傳。

▲北川▲四川北川羌族自治縣委書記賴俊 。（圖／記者任以芳攝）

參加第二屆海峽兩岸大禹文化交流活動嘉賓有北川縣委副書記、縣長瞿永安，北川羌族自治縣委書記賴俊，北川市委常委、市人民政府副市長呂劍，以及在川各界台商代表出席。這次投資環境推介一共有十多種項目，賴俊表示，「簽約儀式主要希望通過今天的項目推介會，讓更多的投資商青睞北川、投資北川，為北川經濟社會發展注入更多活力。」

簽約會現場有20個項目，協議引資額51億元人民幣，簽約項目涉及通用航空、文化旅遊、健康養生、新材料產業、現代農業等多個領域。其中包括兩岸文創合作、鐵路專用線及物流園區項目、直升機生產基地項目、特色文旅小鎮項目、古兵器博物館項目等投資項目。

▲ 成都亞台青海峽青年創業園董事長郭弘揚 。（圖／記者任以芳攝）

成都亞台青海峽青年創業園董事長郭弘揚致詞時表示，「我個人是第一次來到綿陽，第一次來到北川，但我來之前就知道綿陽北川中醫藥養生的市場龍頭地位，對於精品農業、航空休閒、電子商務及科技業也都非常適宜台商來投資發展。」

在「大禹故里 活力羌城」投資推介會暨項目簽約儀式，濃園創客中心主任台商謝柏園表示， 「四川省對台交流基地」成都濃園藝術村與北川羌族自治縣政府簽訂戰略合作協議，達成在北川投資文創文旅、非遺、研學體驗等合作共識，「非常期待與北川縣達成的新合作，吸引到更多台灣優質青創項目或文創企業到這邊發展。」

▲台商、川商考察北川通航產業園。（圖／記者任以芳攝）

除了加強產業發展，北川良好的空域條件資源環境，近年大力推動建設通，航經濟創新區，打造西部通航產業高地，預計2022年北川通用機場將建成投用，北川通航產業園將逐步聚集10家以上的研發製造企業，10家以上的通航運營企業和5家以上的低空旅遊企業，實現西部通航產業高地的目標。