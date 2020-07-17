街頭開戰掃射害台南警局被拔官　12黑幫狠角全落網...基層刑警：報仇了

記者林悅／台南報導

日前台南地區發生兩派人馬，因在舞廳敬酒起糾紛鬥毆，事後衍生車輛追逐及槍擊案，並導致台南市前警局長周幼偉被拔官，南市警方7月16日及17日兩日全力掃蕩扳回一城，將12名黑幫分子全數拘捕到案，全案訊後依槍砲、公共危險及聚眾鬥毆罪嫌依法送辦，也為周幼偉報仇，而周也在今天正式交出治安兵符給新任局長詹永茂。

▲槍擊案兩方人馬12人，全部被警方拘提逮捕到案，依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市刑事警察大隊組成專案小組，蒐集明確證據，16日下午規劃掃蕩勤務進行拘提。這次專案行動逮捕兩方全部人馬，包含主嫌及共犯共12名嫌犯，全部拘提到案，嫌犯皆坦承因酒後起糾紛進而車輛追逐及開槍犯案，全案除依法送辦，並建請台南地檢署及台南地院將開槍主嫌預防性羈押。

台南市警方再次強調，絕不容許任何人公然挑戰公權力，面對各種不法行為，南警絕對強勢作為，全力掃蕩，展現警方維護治安的決心。

台南市刑事警察大隊大隊長林宏昇表示，維護淨化轄區治安，強化打擊犯罪，警方責無旁貸。林宏昇更強調，治安絕對沒有空窗期，會全力查緝非法槍械並溯源偵辦，並追究首謀將不法暴力集團連根刨起，嚴懲街頭暴力等行為，且提醒民眾法網恢恢、凡走過必留痕跡，切勿心存僥倖或以身試法，並將持續執行威力掃蕩勤務，以讓民眾生活能更加「安居樂業」。

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