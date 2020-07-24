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招募你的熱血！Facebook在台推出捐血情報站

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▲▼血庫,捐血,缺血,輸血。（圖／記者邱顯燁攝）

▲Facebook在台灣推出「捐血情報站」新功能。（圖／記者邱顯燁攝）

記者邱倢芯／台北報導

為鼓勵民眾積極捐血，並協助台灣醫療系統穩定血量庫存，Facebook今（24）日宣布在台推出捐血情報站；Facebook指出，這次是與衛生福利部及台灣血液基金會合作，且台灣還是Facebook在東亞第一個推出此功能的國家。

Facebook表示，透過「捐血情報站」，提升台灣民眾對捐血需求的關注度，鼓勵用戶註冊成為捐血者，並可收到鄰近捐血站在血庫不足時發出的通知，即時挽袖捐血助人。

▼在Facebook功能列表中，可註冊「捐血情報站」，並可收到鄰近捐血站在血庫不足時發出的通知。（圖／翻攝自Facebook頁面）

▲▼在Facebook功能列表中，可註冊「捐血情報站」，並可收到鄰近捐血站在血庫不足時發出的通知。（圖／翻攝自Facebook頁面）

事實上，穩定的血液庫存對於醫療用血非常重要，但根據血液基金會最新資料顯示，在血源募集上的確出現了比過去不足的狀況，且雖然全國都能達到醫療用血供需平衡，但偶爾血液庫存量仍然偏低，前半年低於血液安全庫存量7天的天數，就高達約86天。

透過捐血情報站這項公益服務，Facebook期待為全台各地捐血站招募更多新的捐血者，讓各地捐血中心可發出通知分享缺血資訊，藉此鼓勵大家踴躍捐血助人。

年滿18至65歲的Facebook台灣用戶將可於功能表中找到「捐血情報站」，註冊成為捐血者。完成註冊僅代表同意接收鄰近捐血中心的通知，且無須提供其他資訊。此外，用戶也可設定活動提醒自己在特定時間捐血，並邀請好友註冊成為捐血者。

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