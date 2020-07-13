客人給1星「肥肉太多、難停車」　台中阿財米糕「100種神回」...網笑噴想朝聖

▲阿財米糕是飄香50載的名店。（圖／翻攝自Google地圖）

記者周亭瑋／綜合報導

說到台中清水美食，不得不提到排隊名店「阿財米糕」，其軟Q口感搭配獨門醬汁，不僅在地人大推，連各地觀光客也聞香朝聖；有趣的是，對於Google上打1星評價的顧客們，老闆十分關心，也幾乎會給予回應，而幽默又理性的口吻狂戳廣大網友笑點，還有人因此想衝一發了。

臉書粉專「貝殼seafood心靈成長教室」昨日發文笑說，「台中清水米糕我最推薦阿財，除了米糕口味比較喜歡之外，經營者在Google地圖上的評論也相當合我口味，很少看到這麼中肯又理性的回覆，簡直是台中傳統美食之光！」

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▲老闆語帶幽默地回應。（圖／翻攝自Google評論）

客人1：都站在櫃台前了，櫃台人員還不服務我，還要隔壁人員向我詢問點什麼。

老闆：抱歉~我們打算在不久的將來，請這位員工退休，再給我們一點時間，對不起。

客人2：豬肉太肥，豬油太多有點膩。

老闆：我會叫豬減肥，謝謝你的寶貴意見。

客人3：開發票就漲價了，米糕比王塔口味重。

老闆：開發票降價的店應該不存在吧@@。

客人4：比苦瓜還要苦的四神湯（粉腸）。

老闆：吃得苦中苦，方為人上人。

客人5：米糕肥肉太多了，只有一小塊肉，吃起來很噁心。乾麵還不錯吃。

老闆：我們肥肉的確給得很大方，瘦肉固定一塊跟你給的星星一樣 <3

客人6：用餐完畢，出來時一個年輕男店員用斜眼看人的眼神，很讓人不舒服。

老闆：您多慮了，看得您舒服才奇怪吧......。為了這種小事留言，不免讓人覺得沒氣度。

▲▼阿財也常被拿來跟王塔米糕比較。（圖／翻攝自Google評論）

客人7：點了米糕、乾麵、滷蛋、四神湯還有肉羹湯，感覺很普通。

老闆：美味的秘訣就是加入一點平凡的美好~（要吃到驚豔的料理，花135會不會太少）。

客人8：王塔米糕比較好吃...還有停車場。

老闆：來我們店的客人也說王塔的停車場很好停，停完來吃剛剛好，幫我謝謝王塔喔！

客人9：老實說東西很普通，講不要加香菜，講兩遍當作沒聽到，還是給了加香菜的。

老闆：我們今年都沒買香菜欸...那是芹菜，你不常下廚、不常買菜也要多讀書吧，至於普不普通本來就因人而異。

客人10：名過於時（應為：實），我很遺憾。

老闆：很遺憾讓你遺憾，而且你打錯字了，你的國文老師肯定也很遺憾。

客人11：米糕是不錯吃，但是整體的環境感覺不太舒服，不會有想要再去的念頭。

老闆：可以外帶回您的宮殿享用，女皇陛下。

客人12：停車不方便，空間狹小，人多吵雜！沒冷氣，熱死人！

老闆：你484要找有私人包廂、五星御廚、巴洛克式吊燈、牛皮沙發......等等的餐廳？很抱歉我們只是間小吃店，請您多包涵。

從Google評價一路滑下來，貝殼seafood不禁笑虧，「要說老闆撿到槍也不違和，畢竟那邊是台中海線！」而廣大網友也笑到不行，紛紛直呼「我太喜歡老闆的幽默了，看完以後，已經查好地圖，準備朝聖」、「看店家的回覆覺得療癒」、「身為在地人，改天來去會一會」、「怎麼可以這麼抒壓」、「看完我都想吃吃看米糕了」、「根本撿到火箭炮哈哈哈哈哈」。