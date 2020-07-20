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餐廳訂位6點半！客怒評1顆星「32分到不給進」　網吵翻：高鐵10秒都母湯

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餐廳,用餐,吃飯,約會,店家（圖／取自免費圖庫negativespace）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫negativespace）

記者周亭瑋／綜合報導

一名餐廳老闆日前發現，有客人在他們的Google評價上打1星，表示遲到僅2分鐘，就被取消位子。對此，哭笑不得的他喊冤，在電話訂位時就有告知，況且當時是用餐黃金時間，也有詢問是否換成現場候位，結果對方一聲不吭就離開了。

老闆在爆怨公社發文訴苦，「今日最好笑，電話訂位已經告知沒有保留時間，遲到會取消位子，並把座位讓給現場民眾，自己遲到還po出來讓大家笑，坐飛機、火車你遲到了，他們還會等你嗎？」

請繼續往下閱讀...

他表示，現場等待超過30分鐘的大有人在，「你說遲到還要留位置給你，這樣對外面的人公平嗎？明知道會晚到，是不是來電告知會晚一點，你連基本禮貌都沒有，只會上來給1顆星評論。」

▲餐廳訂位6點半！客怒給1顆星「32分到不給進」　網吵翻：高鐵10秒都母湯。（圖／翻攝自爆料公社網站）

▲客人氣噗噗打1星評價。（圖／翻攝自爆料公社網站）

對此，有部分網友直言，大多店家都會給緩衝時間，不過老闆也有話要說，「那為什麼不給店家緩衝時間，你也可以提早來，而且訂的時間是用餐黃金時間，也有跟你說要不要換成現場候位，不會等太久，連句話都沒有說就轉頭離開。

po文掀起熱論，網友們紛紛表示，「很多客人都不會遵守店家的規則，還是一樣...付錢我大爺的概念」、「高鐵連10秒都不給遲到」、「我是店家我會回，下次不要再遲到喔～」、「我都會打電話告知店家，如果真的路上有狀況」、「我Google店家只為了看地址、電話跟營業時間，從不看評論跟星號的，不用太介意啦，他寫的很清楚，是自己遲到，顧客看了也會自己判斷」。

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