美軍回應了！F-15戰機逼近…伊朗客機「劇烈搖晃」童頭破血流　乘客撞暈倒地

記者張方瑀/綜合外電報導

伊朗馬漢航空(Mahan Airline)客機23日從首都德黑蘭起飛,沒想到飛經敘利亞上空時,突然有2架戰機迅速逼近,客機只能緊急攀升,導致機上多名乘客受傷,血流滿面。美國中央司令部也證實,當時美軍F-15戰機確實在附近執行「例行性空中任務」,並無刻意逼近。

根據《紐約時報》報導,馬漢航空1152號班機從德黑蘭起飛,準備飛往黎巴嫩首都貝魯特(Beirut),沒想到就在飛機於當地時間23日下午6時14分飛越伊拉克,剛進入敘利亞領空時,突然有2架戰機迅速逼近;飛航追蹤系統顯示,客機飛行高度先是突然俯降再陡然爬升,所幸最後於黎巴嫩安全降落。

美國中央司令部(U.S. Central Command)發言人厄本(Bill Urban)23日晚間發出聲明證實,當時一架空軍F-15戰機在敘利亞南部的小型軍事基地進行「例行性空中任務」,並針對一架馬漢航空客機進行「標準目視檢查」,而24日的衝突是在1000公尺安全距離之下進行,目的是確保聯軍人員安全。

厄本強調,這次事件都是按照國際標準進行,「F-15的飛行員確認這架飛機是馬漢航空客機後,F-15就安全地拉開了與飛機的距離。」另一名美軍官員表示,當時附近確實有2架F-15戰機,但只有一架靠近1000公尺左右。

