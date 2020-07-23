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江啟臣該撤銷李眉蓁提名？　地方：放棄學位像拿OK繃止動脈出血

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▲▼李眉蓁道歉放棄學位、落淚 。（圖／記者洪正達攝）

▲李眉蓁為論文抄襲事件道歉，並宣布放棄學位。（圖／記者洪正達攝）

記者陶本和／台北報導

針對國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁論文抄襲案，地方人士說，此案讓藍營地方系統炸鍋程度難以形容，連在綠營人士面前都毫不諱言地劍指黨主席江啟臣；此外，如今即便李眉蓁放棄碩士學位，但繼續綁著藍營選下去，也被形容像拿OK繃貼動脈出血，不少人認為會連最後一點在高雄的基礎都要賠掉。

高雄地方特定系統人士說，李眉蓁的團隊早已被媒體形容是「拼裝車」，有前立法院長王金平、在地議員、黨中央、韓團隊等人馬；而地方上系統，也有鮮明「反韓」的味道，認為民進黨候選人陳其邁團隊的策略，就是要把李眉蓁打成「韓國瑜2.0」，但是在高雄韓國瑜早已是藍營負債，而江啟臣卻繼續擁抱韓家軍。

地方人士指出，高雄市長補選要贏本來就很困難，因此地方的矛盾核心問題，在於高雄市議長補選，特定系統對於黨中央伸手議會甚是反彈，這也早已不是秘密，綠營人士都深知，藍營地方系統對江啟臣甚為不滿。

對於李眉蓁放棄碩士學位一事，黨務人士指出，這無疑是想設下停損點，但可惜的是，馬上被發現《學位授予法》第17條，根本沒有「放棄」之說，只能「撤銷」，評估李團隊應該還是想繼續綁著國民黨，硬著頭皮選下去，而這也讓大家開玩笑地說，「這形同拿OK繃貼動脈出血」。

地方特定系統人士表示，現在外界都說江啟臣是大學教授，但對這件事沒有明確的立場，「江教授不能接受論文抄襲，但江主席繼續支持，可以請『江教授』打個電話給『江主席』溝通一下嗎？」

該人士指出，地方上的確有許多不同聲音，有人認為因為已經來不及再另提人選，所以應該撤銷李眉蓁黨籍，讓她以無黨籍參選，把其誠信問題限縮於她個人，先前她本來就是親民黨，是後來才靠行到國民黨，如今變大負債；另外，也有人建議，乾脆直接撤銷提名，目的在於拉出「防火巷」，把這把火擋在國民黨之外，至少暫時不會把藍營在地方最後一點籌碼都賠上。

▲國民黨主席江啟臣快步離開彰化縣黨部。（圖／記者唐詠絮攝）

▲國民黨主席江啟臣快步離開彰化縣黨部。（圖／記者唐詠絮攝）

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