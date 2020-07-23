台中找路邊車位只要10分鐘　即時智慧資訊獲國際肯定

▲台中市在路邊停車智慧化服務項目，獲得國際競賽優勝。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府去年和電信業者合作，全台首次試辦「路邊停車即時資訊服務計畫」，車主透過LINE，就能迅速得知附近哪裡還有車位，省去尋找時間，這項資訊服務計劃獲得第二屆全球智慧城市聯盟「GO SMART Award（金智能獎杯）」競賽優勝，交通局表示，將持續努力朝智慧交通城市邁進。

「路邊停車即時資訊服務計畫」就是在停車格地面埋設地磁感應設備，24小時全天候傳回有無車子停放的訊息，減少民眾尋找車位的時間，目前在原台中市區包括東區、西區、南區、北區、北屯區、西屯區、南屯區、中區等6923個停車格裝設。

這項計劃是遠傳電信在2018年向工業局申請，在全台埋設約3萬顆地磁感應設備，台中市不僅是全台第一波加入的城市，裝設數量也是最多，因此代表台灣參加第二屆全球智慧城市聯盟「GO SMART Award」競賽，脫穎而出。

交通局說明，民眾到「Parking Go」網站(https://www.parking-go.com/index)下載LINE加入好友，就能馬上使用，目前全台會員8萬4千人，台中市就有5萬5千人，使用次數138萬人次，高達79.2%用戶表示找車位僅需10分鐘，非常便利。

交通局長葉昭甫指出，全球智慧城市組織(Global Organization of Smart City，GO SMART)在全世界有94座城市、194位會員參與，用創新模式帶動政府及產業交流，透過跨城市概念促進合作，加速全球智慧城市發展。

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