　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

回應燒毀文件　陸駐休士頓領事：沒什麼大驚小怪「是一個慣例！」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼中國駐休士頓領事館。（圖／路透社）

▲中國大陸駐休士頓領事館。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸駐休士頓領事館21日被美國國務院要求72小時內關閉，消息傳出後不久，領事館就冒出濃煙，疑似在燒毀機密文件。對此，陸駐休士頓總領事蔡偉23日表示，有些媒體以此事（燒毀文件）炒作，但各國的外交機構，在碰到緊急情況時，都會採取一些措施，沒什麼需要大驚小怪的，這也是一個慣例。

蔡偉在接受陸媒《東方衛視》訪談時指出，他得知領館被要求關閉的消息時十分震驚，第一是覺得美方的舉動令人大吃一驚，沒有底線，第二是覺得美方的做法蠻橫無理，嚴重違反國際關係基本準則，嚴重違反了國際法，而且還嚴重違反了中美領地條約，「這三個嚴重的違反，我覺得是任何一個我們從事中美關係的人都沒有想到的。」

▼中國大陸駐休士頓總領事蔡偉。（圖／翻攝東方衛視）

▲▼中國大陸駐休士頓總領事蔡偉。（圖／翻攝東方衛視）

對於休士頓領館「燒毀機密文件」引起濃煙的傳聞，蔡偉並沒有否認，他表示，當地的媒體拿這個事情來炒作，但其實在各個國家外交機構，在做一些日常的工作，碰到緊急的情況，都會採取一些措施，沒有什麼大驚小怪，也是一個慣例。

《紐約時報》曾報導，蔡偉在休士頓機場的安全檢查站附近，做了偽造文書等不正當的事情。對此，蔡偉指出，他的外交官證是美國國務院發的，所以不知道到底是偽造了什麼證件，「我只有一個外交官證，然後他們還給我發了一個駕照，這都是國務院發的。」

蔡偉還說，他辦接送證，就是接機的時候用的證，就是拿著這兩個證件來辦，「我辦的就是一個送客人的一個手續，所以我覺得這個事情，其實是『欲加之罪，何患無辭』。」

最後，蔡偉強調，作為外交人員，他想用8個字來總結，「第一，我們一定會披肝瀝膽；第二，我們一定會不辱使命。請大家好好放心！」

▲▼中國駐休士頓領事館。（圖／路透社）

ET快訊
台灣哪個縣市最難玩？網曝解答...淪「美食沙漠」奪第一
威力彩飆25億！「3星座」此生最有機會中大獎
李眉蓁選3屆議員「選舉公報都寫碩士」　吹哨者再開砲：詐騙高雄
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

偷公司錢還巨債　母悶死7歲兒再尋短判刑16年

談陸生、小明後續開放　陸委會：沒有任何政治考量

27歲辣妻被「未婚男同學擄走」失蹤！夫日日癡等她回家…3天後等來屍體心碎

陸宣布：考慮不承認英國BNO護照為有效旅行證件

多維TW／厲害了，哪個中國

反制港府後　陸委會：駐港機構會堅持到忍辱不能負重為止

中國駐休士頓領事館被控間諜活動！　外交部：完全是惡意誣衊

回應燒毀文件　陸駐休士頓領事：沒什麼大驚小怪「是一個慣例！」

遼寧大連新增3例本土！1人在「進口海產品公司」工作…企業環境測出病毒

賓士禮車失控暴衝！年幼2姐弟遭撞慘死…新人「照辦婚禮」網氣炸

超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友

《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

柯佳嬿新造型和陳韻如差很大!!　曝走在路上：都沒人認出我

許光漢KTV路過隨口一唱《稻香》　歐陽娜娜給正評：唱得很好耶

婦產科醫師接急電狂奔醫院看診 半路體力不支...暖騎士速載他回院

戽斗遭霸凌、40歲恐吃流質食物　香蕉做正顎手術...媽：平安就好

「護照正名」立院表決通過　強化台灣TAIWAN國際辨識度

偷公司錢還巨債　母悶死7歲兒再尋短判刑16年

談陸生、小明後續開放　陸委會：沒有任何政治考量

27歲辣妻被「未婚男同學擄走」失蹤！夫日日癡等她回家…3天後等來屍體心碎

陸宣布：考慮不承認英國BNO護照為有效旅行證件

多維TW／厲害了，哪個中國

反制港府後　陸委會：駐港機構會堅持到忍辱不能負重為止

中國駐休士頓領事館被控間諜活動！　外交部：完全是惡意誣衊

回應燒毀文件　陸駐休士頓領事：沒什麼大驚小怪「是一個慣例！」

遼寧大連新增3例本土！1人在「進口海產品公司」工作…企業環境測出病毒

賓士禮車失控暴衝！年幼2姐弟遭撞慘死…新人「照辦婚禮」網氣炸

時力公布護照封面設計作品　台灣黑熊、石虎、珍奶全入選

相約天天爬11層樓上班…護理師揪醫師談心挨告！正宮崩潰：還分享經期

許富凱甜喊大42歲女星寶貝！　被邀家中泡澡秒OK爆「祖孫戀」

沙漠靈修！邪教男迫54人擠爆「蒸氣帳篷」　90°C地獄高溫活活烤死3人

超粒方質疑給《屍速2》負評遭下架！台片商聲明：提出侵權是韓方

April李娜恩捲霸凌事件！　爆料者稱「被她多次辱罵」…公司強力反駁：會提告

攜手台塑楊梅農場！桃市府力推「設施農業」...減少肥料、農藥用量

空勤台東駐地蓋新家預計3年後完工　徐國勇：提升東部救援能量

火球男劉致榮跑步也要科學化　靠長跑加速身體代謝

華碩ROG Phone 3新一代遊戲手機月底上市！抗藍光、高刷新率與超酷配件

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

大陸熱門新聞

該關哪個美國領館　陸網友一面倒

愛滋男賣場裸體試穿女生內褲：要去傳播菜花！

後仰跳投不慎墜樓！校方回應學生狀況

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

男大生性侵同學免關　網見身分氣炸

女消失18天！鄰爆「化糞池」找到遺體

「帥到分手」！23歲帥哥困擾多到想死　路人打臉「不就一般般」？

學Kobe後仰跳投！男學生耍帥「翻牆墜樓」

32歲男被逼一天相親3次　嚇到離家出走

新人必須聚餐！22歲妹遭大手摸奶

壯漢苦練蘿莉音　騙抖內得手210萬

腹中抽出超粗黑毛髮　長達2公尺

23歲男大嘆長太帥　網看照片：挺一般

慎入！男生走廊後仰跳投…下秒翻出欄杆墜樓

更多熱門

相關新聞

領事館非首次失火　休士頓成「中美衝突」聚集地

領事館非首次失火　休士頓成「中美衝突」聚集地

中國駐休士頓總領事館遭美國政府下令關閉，休士頓再次成為美中衝突焦點，近年包括職籃球隊主管爭議發言、華裔科學家疑竊密、女商人遭中國判間諜罪等都跟休士頓有關。

川普想知道中國領事館燒什麼？

川普想知道中國領事館燒什麼？

領事館風波曝華府「鷹派掌權」！

領事館風波曝華府「鷹派掌權」！

金燦榮：川普團隊有人對中國抱個人仇恨

金燦榮：川普團隊有人對中國抱個人仇恨

胡錫進：中國更可能拿美駐武漢以外的領館開刀

胡錫進：中國更可能拿美駐武漢以外的領館開刀

關鍵字：

休士頓陸駐休士頓領事館陸駐休士頓領事

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

論文風波狂燒！李眉蓁爆哭道歉：放棄中山大碩士學位

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

眼見女友閃過9旬翁　19歲男下秒騎車撞上他

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

女星西門町街頭摘口罩「沒半個人認識我」

8/1開放外籍人士來台就醫！網怒「防疫漏洞」

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

北部知名女醫驚傳輕生 丈夫救不回

遭爆約炮人妻「睡學童媽」周士淵回應了

即／錢櫃大火！建管處涉貪官員曾華崇陳屍南湖大橋下

快訊／黃靖倫結婚「要當爸爸了」！

威力彩飆25億！中獎運最旺星座曝光

春芳號、貳樓飲冰品「大腸桿菌群超標」複抽還不合格

老婆洗澡「大蛇帶小蛇」竄出排水孔

更多

最夯影音

更多
超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友

超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友
《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面