回應燒毀文件　陸駐休士頓領事：沒什麼大驚小怪「是一個慣例！」

▲中國大陸駐休士頓領事館。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸駐休士頓領事館21日被美國國務院要求72小時內關閉，消息傳出後不久，領事館就冒出濃煙，疑似在燒毀機密文件。對此，陸駐休士頓總領事蔡偉23日表示，有些媒體以此事（燒毀文件）炒作，但各國的外交機構，在碰到緊急情況時，都會採取一些措施，沒什麼需要大驚小怪的，這也是一個慣例。

蔡偉在接受陸媒《東方衛視》訪談時指出，他得知領館被要求關閉的消息時十分震驚，第一是覺得美方的舉動令人大吃一驚，沒有底線，第二是覺得美方的做法蠻橫無理，嚴重違反國際關係基本準則，嚴重違反了國際法，而且還嚴重違反了中美領地條約，「這三個嚴重的違反，我覺得是任何一個我們從事中美關係的人都沒有想到的。」

▼中國大陸駐休士頓總領事蔡偉。（圖／翻攝東方衛視）



對於休士頓領館「燒毀機密文件」引起濃煙的傳聞，蔡偉並沒有否認，他表示，當地的媒體拿這個事情來炒作，但其實在各個國家外交機構，在做一些日常的工作，碰到緊急的情況，都會採取一些措施，沒有什麼大驚小怪，也是一個慣例。

《紐約時報》曾報導，蔡偉在休士頓機場的安全檢查站附近，做了偽造文書等不正當的事情。對此，蔡偉指出，他的外交官證是美國國務院發的，所以不知道到底是偽造了什麼證件，「我只有一個外交官證，然後他們還給我發了一個駕照，這都是國務院發的。」

蔡偉還說，他辦接送證，就是接機的時候用的證，就是拿著這兩個證件來辦，「我辦的就是一個送客人的一個手續，所以我覺得這個事情，其實是『欲加之罪，何患無辭』。」

最後，蔡偉強調，作為外交人員，他想用8個字來總結，「第一，我們一定會披肝瀝膽；第二，我們一定會不辱使命。請大家好好放心！」