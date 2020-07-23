林佳龍教「看到大車先退三步」挨轟　交部曝真正理由：絕非要人讓車

▲交通部長林佳龍的交通安全教學，引發爭議。（圖／翻攝自豐監理YouTube）



記者賴文萱／台北報導

交通部長林佳龍日前拍攝「阿龍出任務」影片，教導高齡者行人通過路口安全觀念，其中宣導路口等候過馬路時，最好後退三步，遠離道路邊緣，引發網友正反不同意見。交通部道安會強調，影片主要宣導行人要有自我安全防禦觀念，在路口等候時，後退一些，就可避開車輛左右轉產生內輪差的危險。

針對影片中防禦觀念受到網友正反批評，交通部表示，日前道安會根據數據統計，發現高齡者行人身故人數，占行人身故人數之比例高達7成，因此請部長協助拍攝影片，宣導行人在路口等候穿越道路時，最好稍微後退遠離道路邊緣，以避開車輛轉彎時可能產生內輪差的危險；在車輛駕駛若有分心、疲勞或操作不當等疏失時，行人也得以自我保護。

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交通部指出，該影片僅為一系列道安宣導的主題之一，從擷取片段來看，卻造成部分觀看者的誤解。該影片絕非在宣導「人要讓車」，而在於提醒行人最好有自我防護的觀念，以避開可能的突發狀況。

交通部強調，對「行人優先」的原則並未改變，針對汽機車在路口應減速及停讓行人，道安會也已有相關的宣導。對於本影片造成誤會，林部長也指示未來應更加強行人優先的宣導。

▲教學中也從大型車司機的角度，很難看到路上的行人。（圖／翻攝自豐監理YouTube）



根據道路交通管理處罰條例第44條第2項：「汽車駕駛人，駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處新臺幣一千二百元以上三千六百元以下罰鍰。」另道路交通安全規則第103條第2項：「汽車行近行人穿越道，遇有行人穿越、攜帶白手杖或導盲犬之視覺功能障礙者時，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示，均應暫停讓行人、視覺功能障礙者先行通過。」

另外，由於大型車車身較高且長，有其視野死角及轉彎會有內輪差，交通部為提升行車安全，在硬體設施方面，已自109年1月1日起強制所有大型車輛於定期檢驗時應裝設行車視野輔助系統與轉彎及倒車警報裝置。

在駕照考驗駕訓及每3年職業大客車駕駛回訓時，也有透過實際交通案例教導駕駛人控制車速、注意視野死角及內輪差、保持警戒…等安全駕駛應注意事項，另透過地方道安體系對於大型車輛駕駛人，皆會加強宣導留意周圍人車，尤其是轉彎時一定要再擺頭察看確認有無人車，以保障其他用路人安全。

豐原監理站的Youtube頻道「豐監理」於今年6月16日，上傳了一段林佳龍的交通安全教學影片，其中一段關於面對大型車輛內輪差的教學，教導高齡長者「先退3步，等伊過，再閣行」。

林佳龍在影片中解釋，大型車有視野的死角，在旁邊的人車是危險的，「你以為跟他是平行，其實是會被他壓到」。不過相關教學內容卻引發網友正反爭議。