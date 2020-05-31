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雷軍：小米不發展航天業務　但將進行大量6G預研

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▲▼ 小米創始人、董事長兼CEO雷軍。（圖／CFP）

▲小米創始人、董事長兼CEO雷軍。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

小米創始人、董事長兼CEO雷軍近日表示，自己是一名航天愛好者，中國也是一個航天大國，但小米目前不會參與商業航天的業務，而是會參與未來6G的規劃，並高度關注衛星互聯網的進程，以及智慧型手機如何配合。

雷軍接受陸媒訪問指出，全球疫情對小米業務有一定影響，但是影響是階段性的、可控的，過去五年，小米在創新、品質和交付等方面都一直在補課，小米的高管80%以上都是內部提拔，不是所謂的「復仇者聯盟」。

雷軍提到，他是一個航天愛好者，中國作為一個航天的大國，卻沒有相應的商業航天立法，商業公司在這裡面做起來非常困難，他希望能夠鼓勵民營企業進入商業航天的市場，「我們可以看到，中國原來的航天全是研究所來做的，它不是大規模地生產，不是靠工業的方式來做。」

▼SpaceX順利發射「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭，把兩名美國太空人送往國際太空站（ISS）。（圖／路透社）

太空探索科技公司（SpaceX）今天順利發射「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭，把搭載兩名美國太空人的全新「飛龍號」（Crew Dragon）太空船送往國際太空站（ISS）。（圖／路透）

雷軍表示，商業航天有一個巨大的應用，就是衛星互聯網，大家從馬斯克的starlink計劃中應該已經看到了，未來整個通訊可能就直接通過衛星覆蓋了，「我認為中國的衛星互聯網需要加大投入規模，並且鼓勵民營企業參與，在科技競爭的制高點上需要進一步的突破。」

雷軍指出，小米自身目前不會參與商業航天的業務，但是在6G的討論方案裡包括天地海三種，衛星互聯網也在6G初步規劃的草案裡，「小米作為一家智能手機廠商，我們也在參與對未來6G的規劃，我們高度關注衛星互聯網的進程，以及我們智能手機該怎樣配合它的進程。」

雷軍還說，因為6G光有基站、光有衛星還不夠，還得有終端的支持，所以小米在這方面會有大量的預研，「但是我們自己不會直接涉足商業航天。」

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