快訊／金門牛隻有救了！歐盟贈送1萬劑疫苗22日晚間抵達

▲▼歐盟致贈的1萬劑疫苗已在晚間8點50分運抵金門。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



記者林名揚／金門報導

金門在7月10日發生牛隻出現牛結節疹動物疫災，防疫單位在15日完成全縣牛隻檢查，22日統計共181隻出現症狀，隨後也配合農委會進行撲殺，歐盟為答謝台灣在新冠肺炎期間的物資捐贈，也回贈了一萬支牛結節疫苗，今晚8點50分已運抵金門尚義機場，預計從23日開始對全縣的牛隻進行施打。

動物防疫所規劃，從7月23日起5天內可完成縣內在養牛隻八成（約5千頭）緊急防疫注射，剩餘1000頭飼養牛隻因多屬零星養牛戶，將繼續在一星期內完成施打，為利疫苗施打，防疫所請接獲通知之養牛戶於預定施打疫苗前務必將牛隻集中栓繫於指定場所，俾利獸醫師現場防疫操作作業。

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依據動物傳染病防治條例規定縣府公告《辦理本縣牛結節疹緊急疫苗注射工作》，金門縣轄內所飼養的健康牛隻應自2020年7月23日到2020年12月31日止，逐頭施以首次緊急防疫注射，且牛隻應記錄耳號或以不易脫落漆料標示，為有效控制及預防牛隻牛結節疹之發生及蔓延對養牛產業之嚴重衝擊，呼籲本縣牛隻所有人或管理人應依公告，配合協助牛隻預防注射，共同維護牛隻健康及產業永續發展，並提醒如有違反或規避、拒絕、妨礙，將依《物傳染病防治條例》第四十五條第二款規定，處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

縣府也說，因牛結節疹主要傳播媒介為蚊蠅、壁蝨，請養牛戶務必持續加強環境清潔及病媒防治，包含牛糞清除、勤於修剪飼養環境周圍雜草等，並裝設捕蚊燈具、黏蠅板，以控制傳播媒介，同時提醒應留意飼養牛隻健康情形，若有出現病徵應立即通報，以利後續防疫處置，符合主動通報要件者，依《動物傳染病防治條例》規定給予補償，若有疫情未通報者，將予以裁罰並撲殺牛隻外，縣府將不予補償。