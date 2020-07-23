小港男威力彩買800漏填1碼爽變「超級包牌」　店員慘賠！上網尋人「還我月薪」　

▲威力彩頭獎飆破25億，民眾紛紛上門包牌。（資料照／記者許力方攝）

記者黃子倩／高雄報導

威力彩週四開獎，這期頭獎飆破25億，但頭獎還沒開出，高雄卻有一家彩券行開始尋人，原來是小港一間彩券行，有民眾包號買了800元的威力彩，但第一區漏填1碼，電腦自動選填，變成「超級包號」，等於店員誤給對方要價2萬6千元的彩券，而且當下沒發現也就算了，一直到要關門對帳時才發現錯誤，緊急在臉書社團尋人，如果這名買威力彩民眾不趕快現身，店員可能要因此賠掉一個月的薪水。

由於威力彩已經連46槓，目前累積頭獎彩金上看25億，因此上彩券行的民眾人數非常多，好幾家彩券行門庭若市，顯然大家都想碰運氣，沒想到小港這家彩券行的店員因為一時粗心，沒注意到客人手上的彩券其中一區少填一碼，現在只能上網緊急尋人。

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根據瞭解，這名店員事後解釋，因為上門的客人太多，導致他忙中出錯，沒有再三確認客人選填的號碼是否該畫的都有畫到，導致號碼少一碼沒注意，投注金額因此差了快33倍！這起事件發生在20日晚上6點多，穿黑上衣的男子，上門買威力彩，花800元包第二區號碼，結果第一區漏填一碼，店員又沒注意，變成超級包牌，慘賠2萬6千多元。

▲威力彩頭獎飆破25億，民眾紛紛上門包牌，高雄小港有民眾買800元彩券卻拿到「超級包牌」價值2萬6千元的彩券。（資料照／記者柯沛辰攝）

原來，民眾投注威力彩，第一區38碼中要選6碼，第二區則是8碼選1碼，當天男子包第二區，1到8各一，也就是8張共800元，但就這麼剛好，男子在第一區少選一碼，電腦自動判斷補號，幫他配出了33組800元包牌，一共26400元。

但事後有網友質疑，店員幫忙操作完後，最終會在螢幕上出現總金額，要請消費民眾按確定後才能列印出彩券，所以對於店員和上門消費的顧客，同樣沒注意到最終總金額高達2萬多，這樣的事件發展實在很弔詭。

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