鐵鎚孟砸蔡阿嘎、二伯！藏鏡人K哥上銬正面曝　「看他很欠打」花30萬買兇

▲綽號「K哥」的楊男，花30萬找人打蔡阿嘎，士院今日開庭。（圖／記者羅志華翻攝）



記者羅志華／台北報導

綽號「K哥」的楊姓男子，出30萬請吳姓幫派份子物色打手，要教訓網紅蔡阿嘎，陳姓男子接下任務後，於3月3日下午，埋伏於蔡阿嘎於北投的住處，趁對方夫婦倆騎車等紅燈之際，上前以鐵鎚狠砸2人；楊男到案後稱蔡阿嘎「看起來很欠打」才找人，士林法院23日開庭，「K哥」的真面目也隨之曝光。

檢方調查，綽號「K哥」的楊男不滿蔡阿嘎網路發言，覺得「他看起來很欠打」，於2月底出價30萬要吳男找人教訓，吳男於3月2日到新北林口「加藤排氣管店」，將蔡阿嘎的地址告知陳男，並交付任務。

▲案發當時，懷孕8月的妻子「二伯」遭身穿黑衣的陳男襲擊後，蔡阿嘎趕緊扶妻子到路旁。（圖／記者邱中岳翻攝）

陳男接下任務後，請機車行董姓老闆載他先行「場勘」，並於3月3日16時許，見蔡阿嘎夫婦騎車出門等紅燈時，上前以鐵鎚狠砸蔡阿嘎右膝，又順勢攻擊蔡阿嘎懷孕的老婆「二伯」，當時懷孕35周的二伯受驚產生宮縮，經蔡阿嘎將影片上傳後，引起網友一陣熱議，紛紛撻伐兇手「連孕婦也不放過」。

▲二伯遇襲後，受到驚嚇產生強烈宮縮，表情相當痛苦。（圖／翻攝蔡阿嘎Youtube）

士林檢方與北投分局獲報後，立即成立專案小組，經4個月逐層調查後，於21日依教唆傷害、傷害等罪，起訴主嫌「K哥」楊男、找人的吳男，及動手的陳男。

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