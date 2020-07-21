花30萬買打手原因曝！鐵鎚猛砸蔡阿嘎、二伯　「K哥」：他看起來很欠打

▲蔡阿嘎懷孕8月的妻子二伯遇襲後，受到驚嚇產生強烈宮縮，痛苦的表情讓網友們心痛不已，甚至淚灑螢幕。（圖／翻攝蔡阿嘎Youtube）

記者羅志華／台北報導

楊姓男子不滿YouTuber蔡阿嘎於2019年8月時，在影片留言區與他對嗆，積怨半年搜得蔡阿嘎住處後，於2020年3月3日在北投埋伏4小時，趁阿嘎騎車等紅燈時，持鐵鎚狠砸他右腿2下洩憤，阿嘎懷孕8月的妻子「二伯」更被砸腹腰而嚇致強烈宮縮，緊急送醫檢查，所幸母子均安。士林檢方經4個月調查，將教唆傷害的楊姓、吳姓，及動手的陳姓男子，依教唆傷害、傷害等罪起訴。

檢方調查，綽號「K哥」的楊男不滿蔡阿嘎網路發言，覺得「他看起來很欠打」，於2月底出價30萬要吳男找人教訓，吳男於3月2日到新北林口「加藤排氣管店」，將蔡阿嘎的地址告知陳男，並交付任務。

▲蔡阿嘎夫婦3月3日遭黑衣人襲擊後，趕緊將懷孕8月的妻子「二伯」扶到路旁，場面令人不捨。（圖／記者邱中岳翻攝）

陳男接下任務後，請機車行董姓老闆載他先行「場勘」，並於3月3日16時許，見蔡阿嘎夫婦騎車出門等紅燈時，上前以鐵鎚狠砸蔡阿嘎右膝，又順勢攻擊蔡阿嘎懷孕的老婆「二伯」，當時懷孕35周的二伯受驚產生宮縮，經蔡阿嘎將影片上傳後，引起網友一陣熱議，紛紛撻伐兇手「連孕婦也不放過」。

士林檢方與北投分局獲報後，立即成立專案小組，經4個月逐層調查後，於21日依教唆傷害、傷害等罪，起訴主嫌「K哥」楊男、找人的吳男，及動手的陳男。

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