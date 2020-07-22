尾數「1、2、6」沒中藝FUN券怨：國家邊緣人！　這書竟神預言…網傻眼氣消

▲新書《寂寞終站》第126頁提到「你要面對現實，這很重要」，正好就是未中籤的身分證字號「1、2、6」。（圖／翻攝「圓神出版．書是活的」臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

「藝FUN券」21日公開中獎名單，身分證或居留證尾數是「0、3、4、5、7、8、9」的人都能獲得600元禮券；至於末碼為「1、2、6」的民眾，在網路上哀嚎「被國家遺棄的邊緣人。」對此，《圓神出版社》發出一則神預言貼文，讓其他人直呼，「沒抽到的 +1，看到這個都傻眼到不生氣了。」

圓神出版社在臉書表示，身分證字號末為0、5、9、7、8、4、3獲得購書基金，「那個1/2/6......」，這時就要說《寂寞終站》根本是神書，翻開126頁就是有佳句：「你要面對現實，這很重要。」

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原來5月1日上市的新書《寂寞終站》，在第126頁提到「你要面對現實，這很重要」，126頁正好就是未中籤的身分證字號1、2、6。而出版社搭上藝FUN券熱潮，藉此打書要大家試讀，「獻給邊緣人的安慰信」。其他人留言，「雖然很想生氣，但小編實在太強只好給讚」、「沒抽到的 +1，看到這個都傻眼到不生氣了。」

▲▼文化部長李永得和政委唐鳳21日公開抽藝FUN券。（圖／文化部）

藝FUN券21日公開抽獎，只要民眾在20日前下載APP並註冊申請，身份證尾數「0、3、4、5、7、8、9」都幸運獲獎。不過，有許多中獎網友哀嚎「沒收到簡訊」、「無法驗證」。

文化部於當晚在臉書上發文，「造成不便，深感抱歉。」文化部指出，總計共210萬7883人獲得，下午因簡訊發送伺服器壅塞，導致民眾無法取得手機簡訊驗證碼，或因驗證碼超過30分鐘而無法領取藝FUN券，造成民眾不便與擔心，甚感抱歉。

文化部說，為提升領取順暢度，目前已緊急增加硬體設備，22日中午12時正式實施前，可以讓民眾收到驗證碼簡訊，順利領取；文化部保證，只要是有註冊成功且有抽到的民眾權益不受影響。