　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「帥到分手」！23歲帥哥困擾多到想死　路人打臉「不就一般般」？

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

自認帥到沒朋友的男子。（圖／微博）

▲自認帥到沒朋友的男子。（圖／微博，下同）

帥或不帥要如何判別？大陸有一名23歲男子自認「帥到沒朋友」！還上節目呼籲大家要跟他「多交流，不要一直製造他的流言蜚語」，然而當節目訪問路人時卻表示「不就一般般」。

根據陸媒報導，這名23歲的男子自認自己長得太帥，因為長相讓他的生活出現困擾，像是他的「社交能力減少，感覺出門在外隨時都遭到各方面的流言蜚語」，甚至直呼「想死的心都有了」。男子甚至表示有時候都想跳樓了，不過當記者拿著這名「帥哥」的照片詢問路人時，路人是這樣回應。

男子認為自己的長相已經帶來太多困擾。（圖／微博）

▲男子認為自己的長相已經帶來太多困擾。

陌生人紛紛表示「滿分10分給7分」、「長相一般」、「我也覺得一般」，不過聽到那些覺得他長的普通的評論後，這名男子竟認為是那些人「忌妒他」，由於這樣的想法他一直覺得不論是生活或者是職場上都遭到孤立，直呼他希望像一般人一樣好好生活。

不過根據這位男子的友人透露，大家不願意和他交流其實並非「帥氣長相」，而是因為他的性格有點矛盾，有時候內向有時候外向，而且在對待事情上面「想怎麼樣就認為是什麼樣」。

心理諮詢師分析男子有「社交恐懼症」。（圖／微博）

節目還訪問了心理諮詢師劉樹林，他認為這名男子的表現其實是社交恐懼症，因為他覺得大家對他有敵意、忌妒他，但其實這些都是「自己的幻覺」，也是給自己的社交恐懼正找理由，「這些感覺都是來自他內心，我覺得是一種自卑的結果」，所以心理諮詢師建議這名「太帥」的男子要先客觀的看待自己的長相。

延伸閱讀
後疫情「人心變了！」傳真王明成提房市5大變化
陸生解禁　即日起開放3533名應屆畢業生來台
前白宮首席戰略顧問爆料　美國制定計畫欲搞垮中國大陸

ET快訊
謝震武1集領6萬不是最高！　名嘴爆「劉寶傑驚人價碼」
快訊／李眉蓁爆哭道歉　宣布「放棄碩士學位」
冰飲大腸桿菌群超標！這三家名店都上榜…衛生局開罰3萬
快訊／客庄旅遊券「新登記方式」出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

報復美方第一步！　南華早報：大陸將關閉美國駐成都領事館

戴超逼真人皮面具到處行竊！　3男傻傻變臉「衣服沒換」被捕

美起訴2中國駭客　陸：中國政府是網路安全的堅定維護者

愛滋男賣場「裸體試穿女生內褲」…爽PO：去傳播菜花　網挖出重口味內幕！

「帥到分手」！23歲帥哥困擾多到想死　路人打臉「不就一般般」？

腹中不斷抽出「超粗黑毛髮」　長達2公尺嚇壞醫生：執業38年也沒看過

關閉中領館前所未見！金燦榮：川普團隊有人對中國「抱個人仇恨」

不會選擇美國駐武漢總領館　胡錫進透露「中國會出其不意」：方法挺多的！

被美方限時72hrs！　中駐休士頓總領事：必將作出「正當和必要反應」

入境上海管制放寬！　有住所者可採「7天集中+7天居家」隔離

超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友

陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

婦產科醫師接急電狂奔醫院看診 半路體力不支...暖騎士速載他回院

許光漢KTV路過隨口一唱《稻香》　歐陽娜娜給正評：唱得很好耶

戽斗遭霸凌、40歲恐吃流質食物　香蕉做正顎手術...媽：平安就好

「護照正名」立院表決通過　強化台灣TAIWAN國際辨識度

柯佳嬿新造型和陳韻如差很大!!　曝走在路上：都沒人認出我

報復美方第一步！　南華早報：大陸將關閉美國駐成都領事館

戴超逼真人皮面具到處行竊！　3男傻傻變臉「衣服沒換」被捕

美起訴2中國駭客　陸：中國政府是網路安全的堅定維護者

愛滋男賣場「裸體試穿女生內褲」…爽PO：去傳播菜花　網挖出重口味內幕！

「帥到分手」！23歲帥哥困擾多到想死　路人打臉「不就一般般」？

腹中不斷抽出「超粗黑毛髮」　長達2公尺嚇壞醫生：執業38年也沒看過

關閉中領館前所未見！金燦榮：川普團隊有人對中國「抱個人仇恨」

不會選擇美國駐武漢總領館　胡錫進透露「中國會出其不意」：方法挺多的！

被美方限時72hrs！　中駐休士頓總領事：必將作出「正當和必要反應」

入境上海管制放寬！　有住所者可採「7天集中+7天居家」隔離

日本頻出現「北韓幽靈船」…僅殘存白骨　調查曝：中國違法捕撈是主因

周天瑋／《與陳鼓應對話》之四：在蓄勢待發的東西方大對決前夕

美國要求中國關閉領事館　川普「想知道他們燒什麼？」

2.2萬坪IKEA新桃園店開幕　破百人潮排隊等開店

陳其邁防疫論文掛「第一作者」　詹長權：因他是主要貢獻者

曾淚訴「好想死...」　8旬深情翁忍痛成全「親手勒斃」病妻

疫情趨緩！蘇貞昌：擬8月開始再邀六都市長列席院會

李永得：文化部研擬修法　藝術品交易所得採分離課徵

尷尬！白襪農場大物「沒收全壘打」興奮振臂　手套卻不見了　

報復美方第一步！　南華早報：大陸將關閉美國駐成都領事館

大陸熱門新聞

該關哪個美國領館　陸網友一面倒

後仰跳投不慎墜樓！校方回應學生狀況

男大生性侵同學免關　網見身分氣炸

32歲男被逼一天相親3次　嚇到離家出走

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

學Kobe後仰跳投！男學生耍帥「翻牆墜樓」

23歲男大嘆長太帥　網看照片：挺一般

壯漢苦練蘿莉音　騙抖內得手210萬

驚悚！陸男吞生魚片　反被寄生蟲吃掉一半肝臟

慎入！男生走廊後仰跳投…下秒翻出欄杆墜樓

女子人間蒸發17天　網紅現場直播蹭熱度

領館關閉倒數！中國大使館回應了

同事掉進「麵筋原料罐」中！　6人絕望死亡

「帥到分手」！23歲帥哥困擾多到想死　路人打臉「不就一般般」？

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

眼見女友閃過9旬翁　19歲男下秒騎車撞上他

北部知名女醫驚傳輕生 丈夫救不回

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

遭爆約炮人妻「睡學童媽」周士淵回應了

8/1開放外籍人士來台就醫！網怒「防疫漏洞」

女星西門町街頭摘口罩「沒半個人認識我」

不只7月颱風掛零！專家驚呼「不妙」

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

玉女歌手「每月50萬」賣身富豪金主淪小三！

老婆洗澡「大蛇帶小蛇」竄出排水孔

國三連撞女導遊亡！親友：被逼上死亡團

藍又時掰了6年婚！休夫申請保護令

小三秘產2歲兒　三級片女神崩潰：下賤

更多

最夯影音

更多
超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友

超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友
陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面