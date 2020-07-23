酒測超標竟因「提早踏入麵店」無罪　法官：可能在這6秒喝完

▲法官認為不能排除被告在這6秒內喝酒的可能。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

台東縣于姓男子因騎車停紅燈時越線，引起員警注意，便追上他進行酒測，結果超標送辦，沒想到因為于男比員警早6秒踏入他工作的麵店裡，不能完全排除他是在這6秒喝酒的可能，最後判于男無罪。

于男去年8月22日晚間8時左右騎車停紅燈時越線，隨後馬上騎往他工作的麵店，並下車入店。員警抵達後將于男叫來店外進行酒測，測得0.35毫克超標。

于男堅稱沒有酒後騎車，他表示，稍早工作時手被鐵絲刺傷，老闆娘就要他先回家拿健保卡就醫，原本他騎車前想喝高粱酒止痛，還被老闆娘制止，之後就先騎回家拿卡，再返回麵店時才把之前倒的、放在工作檯上的高粱喝下，後來就聽到員警呼喚。

警方並不採信「回到麵店才喝酒」的說法，並認定于男酒後騎車，違反公共危險罪嫌送辦，檢察官也依據酒測結果起訴，但法院審理認為警方執行上有瑕疵，判于無罪。

法官透過警方巡邏車行車紀錄器查閱，發現員警先前並無對于男有攔停的動作，于男停車要走進麵店時還對員警招手打招呼。雖然約半小時後才在店外酒測，但員警稱，目睹于男下車、走進店裡、走到店外全程，而于男這之間沒有喝酒。但法官認為，員警比于男晚了6秒踏入店裡，無法完全排除這段時間于男是否有喝酒。

麵店老闆娘表示，她在于回家拿卡前有阻止他喝桌上倒好的高梁，但他回店後就沒有注意，是聽到員警大聲呼喚才發現他回來了。于男當晚被送至台東地檢署時左手確實有穿刺傷，于也告訴檢察官是為了止痛才倒半杯高粱酒。

法官認為，員警並沒有在被告騎車時當場攔查進行酒測，且雙方進入店內的時間也有6秒之差，于男並非完全不可能在6秒內喝完之前就倒好的酒，而員警發現被告停等紅燈越線卻酒測，有違反比例原則的疑慮，逾越司法院釋字第五三五號解釋精神，基於無罪推定原則，判于無罪。