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酒測27次失敗遭罰9萬！新北男「控警先違法」喊冤：有氣喘…法官狠打臉

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▲▼酒駕曾男使吹氣不足賤招魯3小時讓酒測不成，最後是吃針頭抽血。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲男子連續酒測27次都吹氣失敗收場，警方依拒檢舉發，他不服提告，密錄器對話卻露餡了。（示意圖／非當事人／記者游芳男翻攝）

記者陳羿妏／台北報導

台北一名鍾姓男子2019年間騎車遇警方攔查，因吹氣不足酒測失敗達27次，遭警方以拒檢為由舉發，處以罰鍰9萬元、吊銷他的駕駛執照，並要求參加道路交通安全講習。對此，他不服結果，決定提起行政訴訟，反控警方未告知拒測法律後果、舉發程序有瑕疵。

判決指出，鍾男2019年3月20日凌晨2時許騎車行經台北橋往三重方向，遭警方攔檢進行酒測，孰料，吹氣吹了27次仍失敗，遭警方認定是拒絕酒測，當場舉發，不過，鍾男主張，他吹氣失敗是因肺功能不良，患有氣喘疾病，而他也拿出診斷證明，要求原處分撤銷。

警方表示，攔檢過程中鍾男不但多次吹氣不成功，員警也一再教導如何正確完成酒測程序，鍾男卻因吹氣不足測試失敗，經員警再三確認、詢問是否要測，鍾男卻是態度消極不配合地表示「不用」，才會依法告發酒測拒測。

法官勘驗密錄器後，確認談話過程中，員警多次詢問鍾男是否要再測，鍾男卻回應不用，另外針對氣喘症狀，鍾男是半年後才赴醫院作檢查，難以證明為案發當時的身體狀況，認定為卸責之詞，最終駁回鍾男告訴，全案仍可上訴。

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