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地方炸鍋要李眉蓁註銷黨籍　憂江啟臣再不出手恐如三峽大壩潰堤

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▲▼李眉蓁、江啟臣。（合成圖／ETtoday資料照）

▲李眉蓁、江啟臣。（合成圖／ETtoday資料照）

記者陶本和／台北報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁爆出論文抄襲案，已有消息指出，藍營內有建議至少撤銷其黨籍，以無黨籍參選，替黨設立「防火巷」。地方各系統情緒早已炸鍋，甚至不隱諱地向綠營大抱怨，認為高雄市議長補選，江啟臣不應再插手了；綠營地方人士則認為，江啟臣若再不出手，恐如三峽大壩潰堤。

李眉蓁上午57秒的記者會，並未正面回應自己論文的爭議，而是顧左右而言他，把總統蔡英文、對手陳其邁、前高雄市長韓國瑜、前議長許崑源牽扯進來，反而掀起更大的反彈。

國民黨在彰化的中常會上，秘書長李乾隆跟江啟臣咬耳朵說，「李眉蓁那個不受控了」，被媒體捕捉到，也顯示國民黨內部陷入難以救火的困境。在地方上，藍營地方幾個系統都已炸鍋，甚至忍不住毫不諱言地跟綠營大抱怨。

就有媒體報導指出，黨內有人向江啟臣建議，黨中央應該要求李眉蓁誠懇地向外界道歉，甚至自行宣布退選，以「斷尾求生」。

據地方人士證實，已經有幾個系統放話，認為李眉蓁應該要「撤銷黨籍」，讓她以無黨籍參選，把李眉蓁的誠信問題，限縮於她個人；有藍營議員向地方分析，李眉蓁先前是親民黨，是靠行到國民黨，現在卻變成國民黨高風險負債，如果用無黨籍參選，主要是讓黨不要被波及的「防火巷」。

地方特定系統人士指出，這勢必會延燒到議長補選，許多議員私下都已建議，江啟臣當初力排眾議，在沒有充分黨內協調下，堅持讓李眉蓁參選，現在搞到這個境地，他的決策品質與領導，已經面臨高度危機，如果議長補選還要被黨插手，就是「注定一死」。

綠營地方人士則說，江啟臣的決策又陷入舉棋不定的泥淖裡，李眉蓁的這件事，如果沒有快刀斬亂麻，就這樣放著實在太可怕，根本三峽大壩準備要潰堤，最後殃及的不會只是他個人主席寶座，甚至整個黨都葬送掉。

▲國民黨主席江啟臣快步離開彰化縣黨部。（圖／記者唐詠絮攝）

▲國民黨主席江啟臣快步離開彰化縣黨部。（圖／記者唐詠絮攝）

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