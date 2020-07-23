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爸媽逼一天相親3次！32歲男崩潰離家出走　登機口找到人

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32歲男被逼一天相親3次　嚇到離家出走

▲警方在機場發現周男。（圖／微博）

圖文／CTWANT

大陸北京一名32歲周姓男子，因已屆適婚年齡卻遲遲找不到對象，心急的父母為此積極替兒子安排多場相親；11日周男因無法再忍受如此頻繁的相親活動，和父母大吵一架後離家出走。

根據《頭條新聞》報導，周男已達適婚年紀卻至今都沒有談過戀愛，令父母著急不已，心急抱孫的兩位老人家便開始替兒子積極安排各種相親的機會，甚至曾經有過單日相親高達3次的紀錄，令周男感到相當崩潰。

周男累積多日的情緒，在父母安排的最後一次相親結束後終於爆發，周男和父母大吵一架後離家出走；周母因兒子離家後，便再也沒有和家中聯絡感到十分擔心，於是報警尋人。

警方獲報後，先前往了解事發經過，得知周男最後和父母通電話時，曾表示自己要前往海南。警方立即查詢當天飛往海南的航班，並安排其他員警針對周男可能經過的路線，調出監視器沿途查找，最後終於在登機口的休息區發現了周男的身影，將他勸回家。

新聞曝光後，大批網友紛紛留言，「人家就是想單身，單身多好」、「不想結婚不是病，強迫別人結婚才有病」、「父母就想幫他安排，32歲了都不給他自由」、「順其自然不好嗎？這樣強迫的感情不會有好結果的」、「結不結婚（自己）開心就好啦」、「沒犯法也沒有害人，為什麼連做自己，過自己想要的生活都不行？」、「結不結婚怎麼了？自己過得好就好了。」

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