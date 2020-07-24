開車來回輾死黑狗再踹一腳…冷血男抓到了！現身「秀傷口」：好心救牠還被咬

記者郭世賢、陳羿妏／基隆報導

基隆市一名男車主23日清晨6時許開車自七堵區工程西路206巷出來時，竟「來回輾壓」躺在路面的黑狗，甚至拖行一小段距離，讓黑狗躺臥在血泊中慘死，過程全被拍下，引起爭議。對此，警方獲報後旋即展開調查，今24日通知涉案車主到案說明，並聯繫動保單位處置，目前這名車主訊後被依違反動保法送辦。

▲基隆一名男子開車「來回輾狗」，不顧小黑狗血泊中掙扎，還下車補一腳。（圖／網友授權提供）

涉案車主24日受訪時表示，當時他開車要駛出巷口，為了注意左右方有無來車，但沒看到有狗狗出現，而開到一半，卻感覺到「有壓到東西」，下車查看才發現是壓到黑狗，「好心要把狗狗拉出來，手指卻反被狗咬一口，我就用腳給他弄一下，結果他也沒出來，後來狗主人有出來，就請他把狗移出，我們也不是故意的，過程就是這樣，我也沒要逃，也有等他（主人），結果狗牽進去就不見人影，加上我手有受傷，要先去處理。」

▲男子開車來回輾狗，24日到案稱「不是故意的」，露出被咬的傷勢。（圖／記者郭世賢翻攝）

整部輾壓影片被PO在臉書《基隆人》社團，原PO提到，當時男子輾過狗，他聽到叫聲立刻趕出去，男子見主人來才說「狗怎麼都不走？」還抱怨被狗咬了一下，讓他以為男子是不小心撞到，然而，查看監視器畫面他才發現，男子竟輾壓黑狗2次，「那個角度完全可以看到狗在那邊，以為牠會自己走開就可以直接輾過去？如果是小孩勒？」，讓他後悔拿衛生紙給男子擦手，男子還將紙隨地丟棄，而許多網友看完影片更是氣憤撻伐，「這心腸太狠了吧」。

基隆市議員張秉鈞也接獲民眾陳情，針對車主的行為他表示強力譴責，也呼籲若看到有人欺負或傷害流浪動物，可以出手相救，或立即報警，別讓無法出聲的毛小孩受到人類的殘忍。