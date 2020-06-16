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環保節能車再奪冠軍！　大葉大學邁向7連霸

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▲大葉大學今年環保節能車賽再度拿下冠軍。（圖／大葉大學提供）

▲大葉大學今年環保節能車賽再度拿下冠軍。（圖／大葉大學提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

SAE中華民國自動機工程學會舉辦環保節能車大賽，大葉大學已經蟬聯6連霸冠軍，今年因應新冠肺炎防疫，改為靜態比賽，學生車輛製作、造型創意能力深受評審肯定，電動車「TRANSFORM」獲頒優等，省油車「SurBlazers」榮獲佳作，再次榮獲車輛製作獎冠軍。

機械系主任紀華偉說，以往每年5月在鹿港車輛研究測試中心舉行的環保節能車大賽，今年配合防疫，取消現場競賽，改以書面資料及影片審查方式進行，車輛製作獎電動車、省油車不分組，所有車輛共同評選，計有16校、近30隊參賽，評分項目包含設計理念、創新程度、色彩搭配、工藝製作、車體結構、機構配置、操作功能性、材料適度性等，學生每年挑戰環保節能車大賽都以奪冠為目標，期待明年恢復動態競賽後，學生可以完成電動車七連霸的心願。

▲大葉大學今年環保節能車賽再度拿下冠軍。（圖／大葉大學提供）

勇奪優等的電動車「TRANSFORM」，由紀華偉、老師陳國祥指導，機械系大三生江佳翰、王鈞元、鄭資學、李凱閔、大一生黃竑文、蘇楚峻製作。隊長江佳翰說，車子外觀參考麥拉倫賽車2025年概念車的造型，車體設計將車殼與車架結合，車殼本身就是車架，不僅能減輕車子本身的重量，也能避免車架斷裂等問題，今年比賽規則新增要能負重60kg，他們在車殼兩層碳纖維之間填充了蜂巢版與複合材料，提高安全性。

獲頒佳作的省油車「SurBlazers」，由老師張義芳指導，機械系大三生馮志遠、張宇和、洪楠勝、黃柏瑄、徐呈銘、夏政廷、林婉婷、大二生張濬丞、大一生凃凱文、曾浚瑋製作。隊長馮志遠指出，今年他們將鋁合金車架改為碳纖維，讓支撐力更強，但車架製作過程並不如預期順利，以前鋁合金用焊接即可，碳纖維的接合較困難，最後用鋁板、鉚釘來接合。

▲大葉大學今年環保節能車賽再度拿下冠軍。（圖／大葉大學提供）

從大一參加到大三的洪楠勝同學說，會參加節能車隊，是希望能累積技術與實務經驗，車隊不只是有老師指導大家，學長姊也分享參賽與製作經驗，一屆傳承一屆，不斷克服困難、精進技術，收穫很多。因應今年比賽規定負重60kg，他們車殼不再使用保麗龍翻模，改採木模翻模，讓碳纖車殼更堅固。

大葉大學校長梁卓中表示，SAE中華民國自動機工程學會每年辦理的環保節能車大賽，是全國機械及車輛相關科系的年度盛事，今年雖然受到疫情影響，大會只剩靜態競賽，獎項也只分優等和佳作，但學生還是卯足全力，從無到有打造出一輛能夠駕駛又節省能源的車子。

▲大葉大學今年環保節能車賽再度拿下冠軍。（圖／大葉大學提供）

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