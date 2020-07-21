歐盟振興基金定案！援助西班牙4.7兆元　只要還一半

▲ 西班牙總理桑切斯（Pedro Sánchez）。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝欣辰／綜合報導

西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）21日清晨宣布，歐盟將在7500億歐元（約新台幣25兆元）振興基金中，援助西班牙1400億歐元（約新台幣4.7兆元），其中727億歐元（約台幣2.5兆元）不用償還，其餘則是貸款。

桑傑士說，「這對歐盟和西班牙來說都是了不起的協議。」

▲ 布魯塞爾歐盟領袖峰會。（圖／路透）

新冠肺炎3月爆發以來，歐盟領袖17日起在比利時布魯塞爾首次舉行實體峰會，討論設立歐盟振興基金。先前各國無法達成共識的原因在於，歐盟原先設想總額7500億歐元，其中5000億美元的援助金不用還，但荷蘭等國堅持調降不用還的紓困金占比。經過近5天的談判，今（21）日達成協議，基金總額維持7500億歐元，將援助金降為3900億歐元。

歐洲理事會主席 Charles Michel 在達成協議後的記者會上表示，「歐盟達成經濟復甦基金的協議，是向世界發出歐洲是一個行動力量的明確信號，我相信這一協議將會被視為歐洲發展道路上的一個重要里程碑。」

西班牙和義大利是受疫情衝擊最嚴重的國家，將是振興基金最大受益者。