要到宰豬場上工！黑色小客車重新堤外道「擦撞機車」肇逃　騎士頭重創不治亡

▲新莊重新堤外道21日晚間發生車禍。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市新莊區重新堤外道21日晚間7時53分發生一起嚴重車禍，56歲的林姓男子當時騎車往樹林方向直行，但卻遭一輛黑色自小客疑似超車不慎擦撞，當場連人帶車倒地重摔，造成頭部、胸口重創，經送醫搶救後仍於22日凌晨1時許宣告不治身亡。警方事後調閱監視器，循線將肇逃的李姓駕駛（43歲）逮捕歸案，他供稱自己當下要前往宰豬場上班，根本不知道自己撞到人，但訊後仍遭移送偵辦。

新莊派出所21日晚間接獲通報，指稱重新堤外道發生交通事故，待警方趕抵現場時，只見林姓男騎士重傷倒地，而肇事的駕駛則逃逸無蹤。由於林男頭、胸重創，傷勢相當嚴重，當下已經沒有呼吸心跳，因此立即將他送往亞東醫院搶救，無奈最終仍於22日凌晨1時許因傷勢過重宣告不治。

警方調閱路口監視器畫面追查，發現駕駛黑色自小客的李男涉有重嫌，並於22日凌晨0時許通知其到案說明。李男供稱，當時自己駕車準備前往樹林宰豬場上班，沿途並未察覺有撞到機車，因此未停下查看。警方事後經酒測，雙方酒測值為0，訊後依過失致死、公共危險罪嫌將李男移送偵辦。

▼林男遭撞後連人帶車倒地，當下就已經沒有呼吸心跳。（圖／記者陳以昇翻攝）