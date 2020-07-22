「虎口地圖」曝19縣市最危險地點！雙北車禍熱區出爐　騎士說話了

▲北市鄭州路、西寧北路口車流量大，號誌又多，常發生交通事故。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

圖資公司瑞竣科技釋出「台灣虎口地圖」，彙整出本島19縣市「最危險路段」，其中台北市最常發生車禍的地點是鄭州路和西寧北路口。對此，民眾反應兩極，有人認為資訊很有用，也有人認為騎車用不到。

業者收集2018年到2019年內政部開放的平台資料，運用64萬筆交通事故地點，製作「虎口地圖」標示車禍熱區，危險指數分成1到5。新北市以重新橋機車道最危險，車禍件數高達115件，曾有客運誤闖車頂撞上橋墩，造成擋風玻璃碎裂，車頂扭曲變形。

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另外，北市車禍熱區還有鄭州路和塔城街口，據統計，2019年就發生79件事故，造成65人受傷，危險指數較高。對此，有用路人表示，若沒常經過該路段，不太清楚路況，有了「虎口地圖」就能比較清楚哪裡有問題；另一人則認為，「騎車用不到，騎車不會一直看著手機。」

▼新北市以重新橋機車道最危險，曾有客運誤闖車頂撞上橋墩。（圖／東森新聞）

▼虎口地圖彙整出本島19縣市「最危險路段」。（圖／東森新聞）

▼民眾可上「虎口地圖」查詢車禍熱區。（圖／翻攝台灣虎口地圖網站）

►各縣市最危險路段：

基隆市：仁愛區仁二路／愛一路

新北市：三重區重新橋機車道

台北市：大同區鄭州路／西寧北路

桃園市：桃園區大興西路三段／正光路

新竹縣：竹北市中華路／中正東路

新竹市：東區西大路／食品路

宜蘭縣：宜蘭市舊城南路／中山路三段

苗栗縣：頭份市東民路／東民三街

台中市：北區崇德路／三民路三段／五權路

彰化縣：彰化市中山路二段／中華路

花蓮縣：花蓮市民國路／復興街

南投縣：草屯鎮中正路／東美街／正芬巷

雲林縣：斗六市中山路／城頂街

嘉義縣：民雄鄉文化路／民雄陸橋

嘉義市：東區吳鳳南路／興業東路

台南市：永康區中華路／中央路

台東縣：台東市新生路／博愛路

高雄市：三民區九如一路／大順二路／大順三路

屏東縣：屏東市逢甲路／復興路