高雄女連夜破壞劉世芳競選旗！蔡英文、賴清德「一起抹黑」…代價出爐

▲民進黨立委劉世芳競選看板遭段姓女子塗黑破壞，此舉得挨罰6千。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者陳羿妏／高雄報導

現任民進黨立法院黨團書記長、立委劉世芳於去年競選立委期間，在高雄市楠梓區的競選旗幟，遭一名段姓女子以黑色白板筆塗黑，事後，警方過濾監視器畫面後，旋即逮到段女，日前橋頭地院審理後，判段女罰6000元，得易服勞役6日，全案仍可上訴。

段女於2019年12月13日至16日晚間，分別多次跑到劉世芳設置於國昌里智昌街與勇昌街口的競選旗幟，將旗幟上的人物「劉世芳、總統蔡英文、副總統賴清德」臉部、眼睛、牙齒全部塗黑，直到劉世芳報警處理，經調閱監視器，才揪出兇手是段女，由於此舉已違反選罷法、《刑法》毀損罪，事後檢方依法將段女送辦。

對此，段女坦承犯行，法官認為段女未能克制情緒，以理性方式處理糾紛，反而毀損劉世芳的競選旗幟，造成劉世芳財產上的損害，實有不當，橋頭地院勘驗監視器畫面後，最終依毀損他人物品罪，判段女6000元罰金，得易服勞役6日，全案仍可上訴。

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