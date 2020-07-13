慈濟「盼捐三倍券當弱勢靠山！」網：怎用這種方式募款？　小編真心回應了

▲慈濟公布捐贈三倍券流程。（圖／翻攝慈濟基金會臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

「振興三倍券」第二波預購12日截止，預約人數達1159萬人，15日起陸續開放領用。對此，慈濟基金會表示，期盼民眾共襄盛舉，捐贈三倍券來當弱勢靠山。不過，有網友表示，「慈濟怎麼會用這種方法募款」，也讓慈濟回應了。

慈濟指出，行政院為協助因疫情影響而受衝擊店家，實施振興三倍券，民眾可自由選擇實體紙本或數位支付工具進行使用；同時政府公告也說明，三倍券除能使用於實體商家，也能捐給慈善機構。

請繼續往下閱讀...

慈濟說，新冠肺炎疫情持續衝擊全球民生，慈濟基金會施行「大愛共伴・造福行善」計畫，關懷台灣5萬多戶曾於慈濟登記有案的照顧戶與關懷戶，主動擴大紓困；期盼民眾共襄盛舉，捐贈三倍券來當弱勢靠山。

▼三倍券15日起開放領用。（圖／行政院提供）

慈濟強調，慈濟基金會依照政府三倍券使用辦法，接受民眾、公司、商家發心捐贈，並由慈濟志工親訪親送關懷給貧困弱勢，將一份愛心透過三倍券，幻化為萬千乃至無量的祝福，共同守護台灣。

不過，有網友在慈濟臉書粉絲團留言，「慈濟怎麼會用這種方法募款？」對此，慈濟臉書小編回應，「您好，小編真心不騙。慈濟每個月要幫助兩萬多個家庭，這一波疫情的影響，我們又擴大聯繫先前幫助過但已停助的個案，瞭解他們是否受到影響，主動關懷。」

慈濟小邊說，天下好事不是一個人能做得完的，「我們希望鼓勵民眾衡量自己的能力，捐有餘而無損自己，一起來幫助貧苦弱勢。您願意幫忙嗎？做好事不能少您一人，能付出愛心的人最有福。小編祝福您歡喜圓滿，無虞無憂。」