慈濟依政府公告　接受振興三倍券捐贈公益

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

政府公告「振興三倍券」適用於公益捐贈（衛福部社家署：振興三倍券讓愛心加倍 https://www.sfaa.gov.tw/SFAA/PublishEBook/Detail.aspx?nodeId=953&did=20）後，國內各公益與慈善團體包括慈濟基金會在內，均接獲許多民眾或志工詢問如何捐「振興三倍券」做為公益用途。

為因應民眾捐贈「振興三倍券」做為公益使用，國内各公益與慈善團體包括慈濟基金會在內，分別依照政府宣導內容及規範與捐贈方式，提供文字及圖表說明。

慈濟基金會投入台灣慈善關懷並未因疫情爆發而停止，反而在新冠疫情期間，提供防疫物資關懷關包括警消、海巡、移民、海關、疾管、衛生、郵務等國內防疫單位及贈送安養團體防疫物資、額溫槍等，從今年2月13日起至7月份一直都在持續進行，於疫情期間安住防疫與安養單位身心。

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▲新冠疫情期間，慈濟提供面對第一線境外移入的移民署防疫物資。

臺灣各地慈濟志工於疫情期間訪視關懷一直都在，慈濟志工每月走入超過23000戶弱勢家庭。2019年，慈濟投入多元關懷弱勢家庭共有1,004,119人次受益，今年上半年，更擴大人力、物力積極投入關懷因疫情經濟受困的5萬餘家庭。

慈濟為配合民眾主動捐贈「振興三倍券」做為公益用途後，將會協助轉發給臺灣地區貧困家庭與民眾，讓弱勢家庭民眾可以即時的使用在最需要的生活費、學費、修繕...等等公益之用。除對生活有所幫助外，並未與政府以此振興經濟政策美意相牴觸。

慈濟感恩各界主動加入共善行列，期待以「您的一份愛心、化成三倍關心，化成朵朵愛的慈悲心燈」，邀請您善用資源一起共善「一份愛心、三倍關心」！

▲新冠疫情期間，慈濟提供防疫物資關懷給醫療單位。

▲新冠疫情期間，慈濟提供防疫物資給警消單位。