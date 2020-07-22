　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Snap第二季營收用戶皆呈正成長　高層預警Q3成長驟降

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Snapchat。（圖／路透）

▲Snap第二季在用戶、營收、廣告商皆有大幅成長。（圖／路透）

記者謝仁傑／綜合報導

Snap宣布了Q2收益，在全球疫情爆發期間，Snap平台平均每日活躍用戶為2.38億人，營收4.54億美元，較去年期成長了17％。不過公司示警，Q3營收成長將會大幅放緩。

在全球經濟低迷的狀況下，廣告客戶都刪減了預算，對於社群平台來說無疑是一個重大的打擊，不過Snap財務長Derek Andersen表示，「景氣低迷對許多廣告夥伴來說都是一個很大的難關，同時也對我們的業務成長速度造成了影響。」

疫情對Snap的造成也明顯造成打擊，Derek Andersen指出，「1月和2月較去年同期約成長58％，然而3月卻降至25％；年初的高成長表明，在市場正常的狀況下，Snap可以蓬勃發展。」Snap表示，用戶平均每天使用Snapchat超過30次，而Snap在本季也推出五款遊戲，數據顯示用戶在3月間，平均每天花在它們的遊戲時間上增加了一倍。

此外，在過去一個月間，由於許多種族平權組織發起的停止仇恨利潤行動，有許多廣告商和品牌商都以不同程度的方式來抵制Facebook和Instagram，要求它們必須採取更有效的措施來遏止仇恨言論和假消息；因此它們將預算轉移到其他社群平台，Snap也成為受益者之一。

Derek Andersen在會中表示，「對於未來我們謹慎樂觀，但經濟狀況可能難以在短時間內改善，取決於疫情會持續多長時間，以及廣告商是否會持續收緊預算。」

由於Q3營收成長被預警不甚樂觀，Snap盤後股價一度暴跌11％，不過隨著本季用戶和營收出現正成長，跌幅最後收斂至6.35％。

＃ 對面的女孩看過來～～

過期票券轉黃金！　看這裡！快別急著丟掉><

ET快訊
李眉蓁道歉了！回應論文抄襲風波：不要再追殺
福原愛結婚4年「罕見發負面文」！痛哭謝江宏傑陪伴：救了我好幾
快訊／美國政府下令中國「72小時內關閉駐德州領事館」
威力彩史上最高頭獎30億「4上班族均分」　彩券行闆娘曝秘訣
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Snap第二季營收用戶皆呈正成長　高層預警Q3成長驟降

IG測試用戶發動募款功能！年滿18歲才能發起　捐贈者可匿名

Spotify進軍Podcast市場！　美前第一夫人將在全球用戶前真實呈現

蘋果黑科技專利曝光！透過Apple Glass可將任何表面變成觸控螢幕

台灣單車族新福音　Google地圖路線規劃新增共享單車資訊

Google Maps增加數十萬條單車路線　率先更新的10個區域包含台灣「這兩地」

星粉荷包即將大失血！　三星Galaxy新機系列價格仍然昂貴

潮物也有懷舊情懷　三星Galaxy Buds/Buds+復古保護殼上手玩

ECOVACS「自動清潔集塵盒」掃地機器人2萬有找　還能幫顧小孩跟寵物

神曲《我難過》終於上串流　KKBOX獨家上架喬傑立家族近300首歌曲

《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死

太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

戽斗遭霸凌、40歲恐吃流質食物　香蕉做正顎手術...媽：平安就好

相守78年...94歲翁忍淚道別愛妻　拿手電筒看清「最後一面」逼哭網

2歲萌妹「首次衝浪」就站穩10秒　超強運動天分...網：收下我的膝蓋

巨大化！挑戰製作50倍大口香糖　超狂復刻成品連味道都完美還原

Yuri突被Cue表情超真實XD　「用屁股脫對方襪子」逆轉勝！

Snap第二季營收用戶皆呈正成長　高層預警Q3成長驟降

IG測試用戶發動募款功能！年滿18歲才能發起　捐贈者可匿名

Spotify進軍Podcast市場！　美前第一夫人將在全球用戶前真實呈現

蘋果黑科技專利曝光！透過Apple Glass可將任何表面變成觸控螢幕

台灣單車族新福音　Google地圖路線規劃新增共享單車資訊

Google Maps增加數十萬條單車路線　率先更新的10個區域包含台灣「這兩地」

星粉荷包即將大失血！　三星Galaxy新機系列價格仍然昂貴

潮物也有懷舊情懷　三星Galaxy Buds/Buds+復古保護殼上手玩

ECOVACS「自動清潔集塵盒」掃地機器人2萬有找　還能幫顧小孩跟寵物

神曲《我難過》終於上串流　KKBOX獨家上架喬傑立家族近300首歌曲

早餐店地雷多！營養師曝「活力早餐」關鍵成份　提升專注力都靠酪胺酸

雲林新地標「雲禾大橋」縣長落款超大　張麗善：已請廠商改善

全家都槓龜！「尾數126就不用振興？」　網突破盲點：是振興商家

股匯齊揚！新台幣收盤升值2.6分　收在29.527元

民進黨表決30小時通過國民法官法…邱顯智：委員醒的沒幾個「不知在急甚麼」

美籍男來台參加商務行程　行李箱竟有5.5公斤大麻！他喊冤：自用沒在賣

以為要出門！柴寶「打包自己」巨頭卡洞口　蹦一聲尬臉萌求救

紀念「教皇」史隆　爵士將在復賽球衣貼「1223」

拜登曝：副手人選「有4名非裔女性」！　CNN揭可能名單

台式味噌湯與日式差超多？　網揭關鍵配料：漂浮柴魚片

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

3C家電熱門新聞

蘋果專利曝光！透過Apple Glass可將任何表面變成觸控螢幕

三倍券家電優惠攻略　買洗衣機送冰箱

OPPO體驗店也要振興一下！

「LINE滿八歲囉！8種貼圖免費抽」瘋傳騙個資

蘋果再爆新專利！　Apple Pencil可直接從現實世界採集顏色

Google版AirDrop最快8月登場

「Galaxy Note 20」3D渲染圖出現啦！　真面目將在8月5日亮相

Spotify進軍Podcast市場！　美前第一夫人將在全球用戶前真實呈現

蘋果認了iPhone「吃電」問題！　官方揭示澆熄災情的唯一解方

3C達人5招教你破解山寨AirPods

LINE歡慶9週年全館大回饋　全十組熊大兔兔貼圖下殺12元

星粉荷包即將大失血！　三星Galaxy新機系列價格仍然昂貴

IG測試用戶發動募款功能！年滿18歲才能發起　捐贈者可匿名

iPhone 12完整規格售價被爆料！5.4吋OLED Super Retina螢幕、2萬元有找

更多熱門

相關新聞

IG測試用戶發動募款功能！年滿18歲才能發起　捐贈者可匿名

IG測試用戶發動募款功能！年滿18歲才能發起　捐贈者可匿名

IG即將允許人們為自己的個人事業籌集資金，首先會在美國、英國、愛爾蘭開放。自籌款活動開始以來，籌款活動將持續30天，但可以根據創作者的意願進行多次擴展，必須年滿18歲才能進行募捐活動，捐贈者可以選擇匿名，只有活動創建者才能看到用戶名和捐贈金額。

臉書推出「Instagram Reels」　搶占短影音市場

臉書推出「Instagram Reels」　搶占短影音市場

94歲老翁自備手電筒！「只為看清楚愛妻容貌」

94歲老翁自備手電筒！「只為看清楚愛妻容貌」

美股543！尖牙股、指數、交易所一次懂　

美股543！尖牙股、指數、交易所一次懂　

Messenger新增「螢幕共享」功能！　最多可同時與16人視訊共享螢幕

Messenger新增「螢幕共享」功能！　最多可同時與16人視訊共享螢幕

關鍵字：

SnapSnapchatFBFacebookIGInstagram

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

偽單身交友軟體獵豔　聯發科5G經理遭控劈5女

前妻控周士淵睡了球迷的媽　夏令營成獵豔場

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！

台中三屍凶宅住戶全跑！三溫暖9萬急售　房仲說話了

「變頻冷氣買大一級」吹才涼？他：錯誤觀念

陳小春被狂罵半年不忍了！

「4頁不算抄」是真的　爆李眉蓁論文爽抄整本123頁

特戰女兵「上上下下」玩抖音！

大學生錢進股市勇玩當沖　社群平台分享心得教學

大學校系怎麼選？台大教授嘆世界已經不一樣

馬國畢結婚前夕尋短　妻子懷孕3個月仍嫁他

大暑送大薯！眾人實測APP笑爆：真的都是

搖搖椅戰房東「不要在2樓」　辣媽謊被侵害

影／生前是外送員！彰化單親爸攜3子女燒炭輕生

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死

《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死
太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面