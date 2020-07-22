Snap第二季營收用戶皆呈正成長　高層預警Q3成長驟降

▲Snap第二季在用戶、營收、廣告商皆有大幅成長。（圖／路透）



記者謝仁傑／綜合報導

Snap宣布了Q2收益，在全球疫情爆發期間，Snap平台平均每日活躍用戶為2.38億人，營收4.54億美元，較去年期成長了17％。不過公司示警，Q3營收成長將會大幅放緩。

在全球經濟低迷的狀況下，廣告客戶都刪減了預算，對於社群平台來說無疑是一個重大的打擊，不過Snap財務長Derek Andersen表示，「景氣低迷對許多廣告夥伴來說都是一個很大的難關，同時也對我們的業務成長速度造成了影響。」

疫情對Snap的造成也明顯造成打擊，Derek Andersen指出，「1月和2月較去年同期約成長58％，然而3月卻降至25％；年初的高成長表明，在市場正常的狀況下，Snap可以蓬勃發展。」Snap表示，用戶平均每天使用Snapchat超過30次，而Snap在本季也推出五款遊戲，數據顯示用戶在3月間，平均每天花在它們的遊戲時間上增加了一倍。

此外，在過去一個月間，由於許多種族平權組織發起的停止仇恨利潤行動，有許多廣告商和品牌商都以不同程度的方式來抵制Facebook和Instagram，要求它們必須採取更有效的措施來遏止仇恨言論和假消息；因此它們將預算轉移到其他社群平台，Snap也成為受益者之一。

Derek Andersen在會中表示，「對於未來我們謹慎樂觀，但經濟狀況可能難以在短時間內改善，取決於疫情會持續多長時間，以及廣告商是否會持續收緊預算。」

由於Q3營收成長被預警不甚樂觀，Snap盤後股價一度暴跌11％，不過隨著本季用戶和營收出現正成長，跌幅最後收斂至6.35％。

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