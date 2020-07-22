民進黨：國民黨繼續沉默只會顯示接受李眉蓁是論文抄襲的市長候選人

▲國民黨主席江啟臣。（圖／實習記者方敬攝）



記者陶本和／台北報導

高雄市長補選候選人李眉蓁22日爆出「論文整本抄襲」案。民進黨表示，國民黨主席江啟臣還要繼續對李眉蓁論文視而不見嗎？他有責任和義務面對外界質疑，該跟社會大眾說明，「繼續沉默只會讓高雄市民認為國民黨接受一個論文涉嫌抄襲的市長候選人。」

李眉蓁是中山大學社會科學院大陸研究所碩士，於96年發表碩士論文「台灣對中國大陸之貿易分析」；但是，前促轉會副研究員吳佩蓉指稱，她的論文有幾處涉嫌抄襲僑委會委員長童振源發表的「兩岸政經互動」，22日更被揭露，幾乎是「整本抄襲」。

對此，民進黨發言人顏若芳表示，李眉蓁碩士論文被爆涉嫌抄襲，而且相關證據經過查證，連抄襲被害者的論文都已經披露，李眉蓁候選人需向外界說明是否涉及抄襲。

顏若芳說，李眉蓁稍早於記者會上抹黑、瞎扯蔡英文論文一事，她嚴正指出，蔡英文論文經嚴格學術檢驗，其母校英國倫敦政經學院也證明蔡總統學位取得沒有問題。

顏若芳反問，請問李眉蓁真的有看過蔡英文的論文嗎？如果連看都沒看過，就隨意指控抹黑，只為了轉移個人爭議的焦點，這是最不道德的政治操作，難道這就是國民黨高雄市長候選人的水準嗎？

顏若芳指出，國民黨文傳會副主委黃子哲日前在電視節目上說出，「如果要抄襲應該整本才算抄襲，不會只有四頁」，看似荒謬的言論，但若依今天媒體披露的內容，是不是國民黨內有人早已知道李眉蓁論文早有問題？

顏若芳說，李眉蓁涉嫌論文大量抄襲，不只是個人的誠信問題，更是國民黨對台灣民主、對高雄人的再一次羞辱跟傷害。事件引起社會譁然多日，加上媒體指證歷歷，國民黨江啟臣還要繼續對李眉蓁的論文爭議視而不見嗎？

顏若芳呼籲，不論是江啓臣「主席」，或者是江啟臣「教授」，都有責任和義務面對外界的質疑，國民黨應向社會大眾說清楚講明白。若如同媒體查證屬實，更應該立即向高雄市民公開道歉，繼續沉默只會讓高雄市民認為國民黨接受一個論文涉嫌抄襲的市長候選人。

▼民進黨發言人顏若芳。（圖／記者周宸亘攝）

