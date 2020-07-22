李眉蓁陷論文抄襲風波　侯友宜「不影響我對候選人支持」：來龍去脈要說清楚





▲侯友宜出席新北市立土城醫院開幕典禮。（圖／記者羅婉庭攝，下同）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜日前公布8月初將前往高雄輔選國民黨市長補選候選人李眉蓁，但李眉蓁卻遭爆論文抄襲。侯友宜22日表示，候選人很多事情一定會被檢驗，在被檢驗的過程中，候選人一定要說清楚，告訴民眾事情的來龍去脈。

侯友宜表示，在選舉過程當中，很多的事情一定會被檢驗，在被檢驗的過程當中，候選人一定要清楚告訴民眾整個來龍去脈，大家就是就事論事，「也不會影響我對候選人的支持，因為該怎麼做，就怎麼做」。