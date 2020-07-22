影／提一家親沒講兩岸　柯文哲：兩岸關係倒退、現階段沒更多論述

記者陳家祥／台北報導

2020雙城論壇22日上午10時在台北晶華酒店登場，受到新冠肺炎影響，今年首次改採視訊舉行。台北市長柯文哲在致詞時，刻意不提「兩岸一家親」，只說了「一家親」，被質疑是要降低爭議。柯文哲受訪時說，我們是要解決問題不是增加更多問題，所以用務實的態度處理當前的問題；柯還說，眾所週知，兩岸關係目前算是倒退，能夠維持住就不錯，「我也沒有打算在現階段有更多的論述」。

▲台北上海雙城論壇以視訊方式進行，開幕式後台北市長柯文哲接受聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲在雙城開幕式結束後受訪時，被問到不把「兩岸」跟「一家親」放在一起，他表示，從2015年首次參加雙城論壇以來，對兩岸的立場是一致的，處理兩岸事務是務實的，到現在從來沒有改變。

柯文哲說，終究兩岸之間歷史文化相連、經濟往來密切，所以到今天我還是認為，兩岸之間交流比斷流好，和平比對抗好，一家親與一家仇好，我一直不太贊成用意識形態來升高兩岸人民之間的仇恨，並且提高緊張程度，並藉此獲得個人跟政黨在選舉上的利益。

柯文哲指出，兩岸之間還是有問題要處理，包括在中國大陸的台商台生，在台灣的陸配權益保障，我們一方面對中國大陸經貿往來密切，出口的數字還一直在上升，可是另一方面又鼓動仇中、抗中的氛圍，這有戰略上的矛盾，「所以兩岸之間還是要想辦法解決問題，而不是讓人們之間彼此產生更多仇恨。」

「我一項主張五個互相，互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作，其中，互相諒解最重要。」柯文哲說，兩岸之間還是有僵局，各有堅持，還是要透過溝通跟對話、互相學習、取長補短，共同追求兩岸之間的和平發展，所以我還是秉持促進交流、增加善意的精神來從事兩岸之間的交流活動，目的還是增進兩岸之間的善意互動與人民福祉，所以五個互相還是目前在處理兩岸之間問題的基本原則。

媒體追問，沒有提兩岸，是否是擔心被抹紅？柯文哲說，「我們是要解決問題不是增加更多問題，所以用務實的態度處理當前的問題」。柯也提到，兩岸論述在現階段能維持就不錯了，因為事實上我想眾所週知，「兩岸關係目前應該算是關係倒退，能夠維持住就不錯，我也沒有打算在現階段有更多的論述」。

至於九二共識是否不再是通關密語？柯文哲說，自己參與的雙城論壇從來沒有在談九二共識，主要還是兩岸之間城市的實際問題要解決；而是否在兩岸關係上，雙城論壇是否取代國共論壇？甚至取代國民黨成為兩岸最大話語權？柯表示，不曉得、不要想那麼多。