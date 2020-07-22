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三倍券23日起開放兌領　換錢攻略7張圖一次搞懂

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▲▼行政院公布兌領三倍券攻略。（圖／行政院提供）

▲行政院公布兌領三倍券攻略。（圖／行政院提供）

記者陶本和／台北報導

行政院22日舉行「三倍券兌領說明」記者會，23日起開始兌領業務，可兌領至2021年3月31日，且皆不收手續費，若不知細節，民眾也可撥打1988詢問。行政院發言人丁怡銘表示，全國有6221家銀行、郵局、信用合作社臨櫃兌領，若沒有統編的業者，可請公協會代領，計程車司機也可直接拿去加油。

三倍券兌領的業務，從23日起，至2021年的3月31日。丁怡銘表示，有統編的業者只要拿三倍券，填寫好資料、兌領單，在全國有6221家銀行、郵局、信用合作社臨櫃兌換即可；如果沒有統編的業者，如民宿、攤商、運將、自營業者等，可由公會、工會、協會、自治團體農漁會代領。

丁怡銘建議，如果兌換的金額不大，可以直接拿去再消費，小黃司機可以拿去加油，目前也都還有看到很多相關的優惠方案；至於有投保職業工會的自營業者，可由工會代兌，或是去八大公股行庫兌換。

丁怡銘說，業者兌換三倍券可以放心，不會收取手續費，也不會被查帳，可以直接匯入戶頭；至於三倍券破損的問題，其實也沒有太大限制，有摺痕、破損，或是找不到梅花等，實際上都比照鈔票標準，只要能辨識即可兌換。

▼行政院公布兌領三倍券攻略。（圖／行政院提供）

▲▼行政院公布兌領三倍券攻略。（圖／行政院提供）

▲▼行政院公布兌領三倍券攻略。（圖／行政院提供）

▲▼行政院公布兌領三倍券攻略。（圖／行政院提供）

▲▼行政院公布兌領三倍券攻略。（圖／行政院提供）

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