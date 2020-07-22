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日批准地塞米松為新冠治療藥物　重症死亡率下降三分之一

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▲▼日本批准地塞米松為新冠肺炎治療藥物。（圖／路透）

▲日本批准地塞米松為新冠肺炎治療藥物。（圖／路透）

實習記者林宣佑／綜合外電報導

英國一項臨床實驗證明，地塞米松（dexamethasone）可以降低新冠肺炎（COVID-19）患者的死亡率。繼瑞德西韋（remdesivir）在5月被批准後，日本厚生勞動省21日批准「地塞米松」，作為2019冠狀病毒疾病第2種治療選項。

厚生勞動省這項修訂在今天獲日本媒體廣泛報導。修訂的手冊引用了牛津大學的一項研究中所包含的藥物，以及美國國立衛生研究院修訂的「治療新冠肺炎患者指南」。

地塞米松是一種廉價且容易取得的藥物，被用來治療多種疾病，例如肺部疾病。令人慶幸的是，地塞米松涵括在醫療保險的補助範圍。

牛津大學的一個研究小組，在6月份比較了大約2,100例使用該藥物治療10天的患者，和4,300例未使用這種藥物的患者的情況，稱該藥物使通氣患者的死亡減少了三分之一，而僅接受氧氣的患者減少了五分之一。

英國研究人員上個月宣布，實驗結果顯示，地塞米松是第一個能拯救新型冠狀患者性命的藥物，科學家稱這是對抗新型冠狀病毒大流行的重大突破，但是不需要呼吸器支持的患者的死亡率「沒有改變」。

衡量到牛津研究的結果，美國國立衛生研究院修訂了他的指南，建議通氣患者和需要氧氣注射的患者服用地塞米松。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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