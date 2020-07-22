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區域治理題目有趣！　柯文哲：想到「長三角辦公室」看看

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▲台北上海雙城論壇，台北市長柯文哲出席產業經濟交流分論壇。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲巡視分論壇。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡儀潔／台北報導

「2020台北上海城市論壇」今（22）日上午召開，受新冠疫情影響，台北市長柯文哲與上海市長龔正改以視訊連線。在「區域治理與合作」分論壇上，柯文哲表示，區域如何有效管控是個有趣的題目，希望之後能到上海長三角辦公室參觀交流。

今年的雙城論壇相對縮小，議程由過去的3天精減為1天，在主要論壇結束後，4個分論壇則緊接著展開。其中「區域治理與合作」分論壇主題為「北台都會區合作與長三角一體化發展」，雙方共同交流相關經驗。

柯文哲巡查該分論壇時，以大台北生活圈為例，稱如何有效管控一個區域是個有趣的題目，並提到去年到上海時，可惜未能到長三角辦公室參觀，「這次先討論，有機會的話，要去看看是如何有效治理長三角經濟圈。」

▲▼ 雙城論壇區域分論壇。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲台北市立大學市政管理學院院長邱英浩。（圖／記者蔡儀潔攝）

在之後的主題演講上，台北市立大學市政管理學院院長邱英浩以「北市都會區重整與規劃的未來想像》為題，指出未來希望能以氣候變遷、可持續發展等方面發展台北市，「防疫不是目的，民眾的健康才是最重要的目的。」

上海方面則由上海社會科學院副院長王振發言，稱長三角地區在大陸具有舉足輕重的戰略地位，之後發揮各地比較優勢，進一步激發產業分工合作效能，另外蘇浙皖全面接軌上海，協同提升上海的全球城市服務功能。

▲台北上海雙城論壇以視訊方式進行，台北市長柯文哲致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲致詞。（圖／記者林敬旻攝）

本屆雙城論壇因新冠疫情，影響上海方代表來台參會，首次改採視訊模式，以「城市防疫交流與經濟合作」為主題並只舉辦一天，分別在台北晶華酒店，以及2017年雙城論壇舉辦地點、上海東方濱江大酒店設分會場，台北市長柯文哲、新任上海市長龔正兩人透過視訊連線，在開幕式上致辭。

▼台北上海雙城論壇以視訊方式進行，上海市長龔正致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北上海雙城論壇以視訊方式進行，上海市長龔正致詞。（圖／記者林敬旻攝）

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