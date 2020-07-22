　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

6歲童游泳課溺水！「掙扎10分鐘」沒人發現…「臉朝下浮水面」身亡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 0

▲6歲男童參加游泳課。（圖／翻攝自現代快報）

實習記者周依儒／綜合報導

大陸江蘇省宿遷市日前發生一起泳池溺斃案，一名6歲男童天天（化名）在上游泳課時不幸溺水昏迷，送醫後搶救無效。不過天天的家人在事後觀看泳池監視器時，卻發現天天在水中掙扎了長達10分鐘，但周邊卻沒有任何人發現，泳池附近也沒有救生員，畫面讓人十分心碎。

根據《現代快報》報導，天天暑假過後便準備要上小學一年級，於是天天的媽媽於本月18日將他送到住家附近的健身俱樂部報名泳訓班。不過就在當晚7點下課時其他小朋友都陸陸續續出來，但遲遲仍未見天天的身影，因此天天媽媽就告訴館方想進去尋找，結果卻被工作人員以「家長不能進去」為由禁止。

天天姑姑張媛指出，天天媽媽至少在泳池外面來回尋找了4次，最後有一個工作人員看她非常著急才陪著一起進去找，剛好在進去後就遇到天天的教練。天天的教練表示，7點下課後他就出去帶接著上課的下一批小朋友了，所以也不知道天天在哪裡。

▲江蘇男童游泳池溺斃。（圖／翻攝自微博）

▲天天姑姑痛心說出事發過程。（圖／翻攝自微博）

張媛說，當時教練也衝著泳池內喊了幾聲天天的名字，不過都沒得到回應，因此教練就告訴他們天天應該不在館內，叫他們去更衣室裡面找，但沒想到工作人員進去更衣室後卻仍沒找到天天，於是天天媽媽就要求調泳池內的監視器。不過就在此時天天的舅舅也趕抵現場並進去尋找，隨後他便哭著跑出來表示「孩子找到了」。但當天天媽媽趕進去時，卻只見到天天彎曲著身子，臉部向下的漂浮在水面上。

▲▼ 0

▲搶救畫面讓人十分心碎。（圖／翻攝自現代快報）

家屬立刻撥打了救護車送醫。醫生發現天天還有心跳，但卻已經沒有血壓和意識，且無法自主呼吸，符合腦死亡的審判標準，所以建議放棄治療。在此期間，天天的家屬也想過要將孩子身上的器官捐獻出去，不過醫生檢查後卻發現天天的心臟、肺、肝臟等器官都已經損壞極為嚴重，無法捐獻。天天的心臟也在本月20日早上停止跳動，正式宣告死亡。

天天的伯父張先春在事發後又回去看了一次泳池的監視器畫面，他指出天天本來在泳課結束後已經準備上岸，但不知道為什麼突然又游回去，結果就慢慢滑到了深水區，但此時教練卻沒有清點人數，就將已經上岸的小朋友直接帶到更衣室。

張先春表示，影片的時間顯示從7點02分開始，天天就已經在泳池內掙扎，但當時館內很吵雜，所以沒人注意到，但慢慢地孩子的臉就越來越朝下又掙扎了將近10分鐘，但沒想到10分鐘後就浮在水面上完全不動了。

▲江蘇男童游泳池溺斃。（圖／翻攝自微博）

▲天天伯父質疑館方為何沒有派救生人員進駐。（圖／翻攝自微博）

張先春透露，畫面上顯示當時天天在掙扎時，水中還有人在游泳，且離天天最近的成人只有2公尺遠，岸上也有教練在給一群小朋友上課，但卻沒有人發現天天。天天家屬痛心指出，他們都能理解館內環境吵雜加上在水中，所以可能一時沒有注意到天天，但教練在下課後沒有做清點人數的動作、這麼大的泳池內卻連個救生員或巡場的保全都沒有，這讓他們無法接受。

張先春表示希望主管單位能夠就此展開安全調查，並提醒其他泳池也要做好防範，不要再發生相同的悲劇。據悉，警方目前對此案件展開調查，並在游泳館外拉上封鎖線，館內暫時關閉。

ET快訊
快訊／論文爆整本抄！李眉蓁親上火線回應：終於明白韓市長心情
神話場景降臨台灣！「雷雨胞伴彗星」震撼照曝光　鄭明典也驚嘆
吃飯「紙本三倍券現賺600元」　他嘆：綁定信用卡情何以堪
客庄旅遊券登錄塞爆！客委會臉書道歉　公布最新分流措施
腎結石痛到住院！小甜甜自爆「只喝2飲品」不愛喝水　醫揭可怕後
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

宵夜攤旁「可憐母子」跳樓四肢變形亡　饕客嚇到尖叫…36hrs都無家屬認屍

美心月餅工廠員工確診　緊急關廠停產全面消毒

上海市長龔正重申「兩岸一家親」　為和平發展做更大貢獻

談中美關係　崔天凱：握好方向盤回到正確方向

湖北入汛2個多月「死亡29人」　1354.63萬人受災

「一中切結書」角力戰　港府證實：2駐台人員未獲續簽已返港

6歲童游泳課溺水！「掙扎10分鐘」沒人發現…「臉朝下浮水面」身亡

上海副市長宗明分享防疫經驗　打造全球公衛最安全的城市

美心月餅工廠員工確診　緊急關廠停產全面消毒

上海市長龔正重申「兩岸一家親」　為和平發展做更大貢獻

《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

相守78年...94歲翁忍淚道別愛妻　拿手電筒看清「最後一面」逼哭網

戽斗遭霸凌、40歲恐吃流質食物　香蕉做正顎手術...媽：平安就好

Yuri突被Cue表情超真實XD　「用屁股脫對方襪子」逆轉勝！

巨大化！挑戰製作50倍大口香糖　超狂復刻成品連味道都完美還原

2歲萌妹「首次衝浪」就站穩10秒　超強運動天分...網：收下我的膝蓋

湖北入汛2個多月「死亡29人」　1354.63萬人受災

「一中切結書」角力戰　港府證實：2駐台人員未獲續簽已返港

6歲童游泳課溺水！「掙扎10分鐘」沒人發現…「臉朝下浮水面」身亡

上海副市長宗明分享防疫經驗　打造全球公衛最安全的城市

美心月餅工廠員工確診　緊急關廠停產全面消毒

上海市長龔正重申「兩岸一家親」　為和平發展做更大貢獻

談中美關係　崔天凱：握好方向盤回到正確方向

宵夜攤旁「可憐母子」跳樓四肢變形亡　饕客嚇到尖叫…36hrs都無家屬認屍

學Kobe後仰跳投！男學生耍帥竟「頭落地翻牆墜樓」　好友急衝上前抓不住

2020雙城／疫情攪局＋關係倒退　 柯文哲兩岸論述料難有突破

無人機大賽創造全新競賽體驗　史上第一場虛擬賽季

台南人童年的味道！超人氣廟口米糕　口感軟嫩、麻油味香濃

她1個月回家「牆被鑽大洞」：不知屋主是誰！傻等2月...裝修師傅落跑

「大暑」亮高溫燈號！ 　中醫推薦「6款自製茶飲」解暑散熱

高雄調查官遭控詐領獎金遭判1年10月　更一審逆轉無罪

湖北入汛2個多月「死亡29人」　1354.63萬人受災

每天新鮮出爐！超商也有「現烤可頌、千層餅」　全台限定20門市吃得到

Spotify進軍Podcast市場！　前第一夫人將在全球用戶前真實呈現

桃園大樓出入份子複雜　警破門緝獲海洛因+安毒！13名男女送辦

搭上5G熱潮！復華中國5G通信ETF今上櫃掛牌　熱募72億元刷新A股ETF IPO紀錄

深夜臨檢酒店...警犬包廂跑透透！長腿辣妹被萌到　歪頭「巨物掉出」猛盯著看

大陸熱門新聞

慎入！男生走廊後仰跳投…下秒翻出欄杆墜樓

藍可兒翻版　杭州女失蹤17天

學Kobe後仰跳投！男學生耍帥「翻牆墜樓」

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

同事掉進「麵筋原料罐」中！　6人絕望死亡

宵夜攤旁母子跳樓身亡！饕客嚇到尖叫

她看劇驚見「女明星睡自家豪宅」…衝回家氣暈了

愛妻隆胸慘死！他崩潰：老婆被扔在手術台

陸中科院爆90人集體離職！疑似全被挖走

女業務下體常滲血罹癌了　醫問關鍵：有幾個男友？

陸入境新規定　需做好核酸檢測

湖北清江上游形成堰塞湖　隨時可能潰壩下泄

山西省一官員落馬！　家中藏17億現金

2020雙城　 柯兩岸論述料難有突破

更多熱門

相關新聞

全台一天4人溺斃！兒科醫曝「7徵兆＝快要溺水了」

全台一天4人溺斃！兒科醫曝「7徵兆＝快要溺水了」

近日全台高溫狂飆，體感溫度甚至飆破40度！剛好碰上暑假，各地消暑景點吸引不少遊客到訪，也常看到家長帶著孩子們玩水的畫面，卻也發生不少意外，光是19日一天就驚傳6起溺水事件釀4死。兒科醫師徐嘉賢指出，「會游泳，並不代表不會溺水」，若發現孩子有7徵兆，小心他快要溺水了。

孩童溺水　媽媽在50公尺處與朋友打麻將

孩童溺水　媽媽在50公尺處與朋友打麻將

全台一日6起溺水　4人不幸身亡

全台一日6起溺水　4人不幸身亡

9歲兒為抓魚掉入埤塘　母救子溺死

9歲兒為抓魚掉入埤塘　母救子溺死

即／今天第五起溺水　29歲男貢寮身亡

即／今天第五起溺水　29歲男貢寮身亡

關鍵字：

江蘇男童溺水游泳

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！

偽單身交友軟體獵豔　聯發科5G經理遭控劈5女

「變頻冷氣買大一級」吹才涼？他：錯誤觀念

台中三屍凶宅住戶全跑！三溫暖9萬急售　房仲說話了

前妻控周士淵睡了球迷的媽　夏令營成獵豔場

陳小春被狂罵半年不忍了！

搖搖椅戰房東「不要在2樓」　辣媽謊被侵害

「4頁不算抄」是真的　爆李眉蓁論文爽抄整本123頁

大學生錢進股市勇玩當沖　社群平台分享心得教學

馬國畢當街「遭黑衣人暴力動手討債」！對嗆抵抗過程全被拍

影／生前是外送員！彰化單親爸攜3子女燒炭輕生

快訊／單親爸帶3孩子燒炭自殺！

馬國畢結婚前夕尋短　妻子懷孕3個月仍嫁他

慎入！男生走廊後仰跳投…下秒翻出欄杆墜樓

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死

《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死
鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面