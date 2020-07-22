6歲童游泳課溺水！「掙扎10分鐘」沒人發現…「臉朝下浮水面」身亡

▲6歲男童參加游泳課。（圖／翻攝自現代快報）

實習記者周依儒／綜合報導

大陸江蘇省宿遷市日前發生一起泳池溺斃案，一名6歲男童天天（化名）在上游泳課時不幸溺水昏迷，送醫後搶救無效。不過天天的家人在事後觀看泳池監視器時，卻發現天天在水中掙扎了長達10分鐘，但周邊卻沒有任何人發現，泳池附近也沒有救生員，畫面讓人十分心碎。

根據《現代快報》報導，天天暑假過後便準備要上小學一年級，於是天天的媽媽於本月18日將他送到住家附近的健身俱樂部報名泳訓班。不過就在當晚7點下課時其他小朋友都陸陸續續出來，但遲遲仍未見天天的身影，因此天天媽媽就告訴館方想進去尋找，結果卻被工作人員以「家長不能進去」為由禁止。

天天姑姑張媛指出，天天媽媽至少在泳池外面來回尋找了4次，最後有一個工作人員看她非常著急才陪著一起進去找，剛好在進去後就遇到天天的教練。天天的教練表示，7點下課後他就出去帶接著上課的下一批小朋友了，所以也不知道天天在哪裡。

▲天天姑姑痛心說出事發過程。（圖／翻攝自微博）



張媛說，當時教練也衝著泳池內喊了幾聲天天的名字，不過都沒得到回應，因此教練就告訴他們天天應該不在館內，叫他們去更衣室裡面找，但沒想到工作人員進去更衣室後卻仍沒找到天天，於是天天媽媽就要求調泳池內的監視器。不過就在此時天天的舅舅也趕抵現場並進去尋找，隨後他便哭著跑出來表示「孩子找到了」。但當天天媽媽趕進去時，卻只見到天天彎曲著身子，臉部向下的漂浮在水面上。

▲搶救畫面讓人十分心碎。（圖／翻攝自現代快報）



家屬立刻撥打了救護車送醫。醫生發現天天還有心跳，但卻已經沒有血壓和意識，且無法自主呼吸，符合腦死亡的審判標準，所以建議放棄治療。在此期間，天天的家屬也想過要將孩子身上的器官捐獻出去，不過醫生檢查後卻發現天天的心臟、肺、肝臟等器官都已經損壞極為嚴重，無法捐獻。天天的心臟也在本月20日早上停止跳動，正式宣告死亡。

天天的伯父張先春在事發後又回去看了一次泳池的監視器畫面，他指出天天本來在泳課結束後已經準備上岸，但不知道為什麼突然又游回去，結果就慢慢滑到了深水區，但此時教練卻沒有清點人數，就將已經上岸的小朋友直接帶到更衣室。

張先春表示，影片的時間顯示從7點02分開始，天天就已經在泳池內掙扎，但當時館內很吵雜，所以沒人注意到，但慢慢地孩子的臉就越來越朝下又掙扎了將近10分鐘，但沒想到10分鐘後就浮在水面上完全不動了。

▲天天伯父質疑館方為何沒有派救生人員進駐。（圖／翻攝自微博）



張先春透露，畫面上顯示當時天天在掙扎時，水中還有人在游泳，且離天天最近的成人只有2公尺遠，岸上也有教練在給一群小朋友上課，但卻沒有人發現天天。天天家屬痛心指出，他們都能理解館內環境吵雜加上在水中，所以可能一時沒有注意到天天，但教練在下課後沒有做清點人數的動作、這麼大的泳池內卻連個救生員或巡場的保全都沒有，這讓他們無法接受。

張先春表示希望主管單位能夠就此展開安全調查，並提醒其他泳池也要做好防範，不要再發生相同的悲劇。據悉，警方目前對此案件展開調查，並在游泳館外拉上封鎖線，館內暫時關閉。