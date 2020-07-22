談中美關係　崔天凱：握好方向盤回到正確方向

▲中國駐美大使崔天凱。（圖／CFP）

記者曾俊豪／綜合報導

針對中美在政治與經濟上的角力，中國駐美大使崔天凱指出，如果以開車比喻中美，那麼把握好方向盤將是關鍵，「如果走在正確的軌道上加點油門也挺好，如果滑向錯誤的方向就應該踩剎車，說油門和剎車都是需要的，也都是有用的，最重要的是把握好方向盤。」

央視節目《新聞1+1》21日播出主持人白岩松專訪崔天凱的內容。對於美國媒體報導，川普政府正在研擬拒絕讓共產黨員及其家人入境，崔天凱坦言，此舉很荒唐。

他表示，中國共產黨明年要成立一百週年，從最初50幾個人發展到現今9000多萬黨員，「說實話世界上9000萬以上人口的國家都沒有多少個，這一路走來中國共產黨和中國人民是什麼關係，我覺得美國人應該去深入瞭解這些東西，把偏見放到一邊去。」

▲中美角力持續。（圖／路透）

崔天凱還以「乘舟側畔千帆盡，病樹前頭萬木春」兩句古詩，呼籲美方摘下有色眼鏡，了解中國的了史文化現實，以及中國老百姓怎麼想，就可以有一個相對比較客觀的認識。

此外，白岩松則以開車比喻中美關係，認為中美惡化的過程中，美方一直瘋狂踩油門，中國則理性踩剎車。崔天凱回應，如果拿開車來比喻的話，中國要把握好方向盤，這是關鍵。

他解釋，如果兩國關係走在正確軌道上，加點油門也挺好，如果滑向錯誤的方向就應該踩剎車，「但是踩剎車不僅僅是為了讓它停下來，而是為了讓它回到正確的方向繼續往前走，所以應該說油門和剎車都是需要的，也都是有用的，最重要的是把握好方向盤。」