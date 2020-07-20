全台一天6起溺水4死！北部佔5件…屏東「地獄之眼」2個月奪3命

▲男子到貢寮自由潛水，不幸溺斃。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者柯振中／綜合報導

近日天氣炎熱，又剛好碰上暑假，各地消暑景點有不少遊客到訪，也因此發生不少意外，光是19日一日就傳出6起溺水事件，其中5起發生在北部，導致4人不幸身亡、2人被送往醫院治療。

19日上午10點35分左右，新北市瑞芳區的蝙蝠洞發生溺水意外，59歲的陳姓男子與好友相約，9人一起到場揹著氧氣瓶潛水，沒想到陳男突然開始呼救，儘管馬上被救起，卻已經失去呼吸心跳，送往醫院急救，仍不幸身亡。

▼約好友蝙蝠洞潛水，59歲男溺斃。（圖／記者郭世賢翻攝）



19日下午1點左右，新北市新店區的磺窟溪也傳溺水，年約20多歲的吳姓男子與30多名好友前往聚會、玩水，從約2公尺高的短瀑布向下跳，接著再也沒有浮出水面，救護人員到場時，已經失去生命跡象，所幸經過搶救，恢復呼吸心跳，被送往醫院救治。

▼新店磺窟溪傳出溺水意外，男子跳下瀑布被救起後已無生命跡象，所幸搶救後恢復呼吸心跳。（圖／記者陳豐德翻攝）



時間同樣落在19日下午1點左右，屏東縣霧台鄉神山瀑布也傳出溺水，20歲的男大生與好友相約，騎車前往神山瀑布，由於是首次到訪，又不諳水性，下水後不慎溺水，被送往醫院搶救，仍然不幸身亡，而這也是神山瀑布今年發生的第二起溺水意外，截至目前奪走了3條人命。

▼男大生到屏東神山瀑布玩水，卻溺水身亡。（圖／記者陳崑福翻攝）



19日下午，29歲的簡姓男子與女友、哥哥前往新北貢寮進行自由潛水，卻突然因不明原因溺水，雖然立刻被一旁的遊客救起，但已無呼吸心跳，送到澳底保健站搶救，依然沒有挽回性命，晚間6點40分宣告不治。

19日晚間5點44分，桃園市楊梅區有名9歲男童在池塘抓魚，不慎掉入埤塘，36歲的范姓母親為了救子，奮不顧身跳入，兒子在岸邊民眾幫忙下獲救，媽媽卻不慎溺斃。

19日晚間6點30分，基隆外木山沙灘也發生意外，一名女子在海水中嗆水，附近民眾發現，趕緊報案、救人，所幸救護車趕到時，女子有呼吸心跳，沒有大礙。

▼9歲童抓魚掉進池塘，36歲母親為了救他溺斃。（圖／警方提供）



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