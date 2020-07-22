沖洗2吋大頭照！老闆「誤洗成10吋」捧胸口　他心涼譙：夭壽喔...

▲原PO看到成品後，表示心裡著實從頭到腳涼了87截，也感覺有股冷風對著他的屁眼吹。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



實習記者劉雪兒／綜合報導

人與人之間的溝通最害怕出現「鬼打牆」的情況。1名男網友日前到相館沖洗「10張2吋」大頭照，不久後老闆便通知他前去領取洗好的照片，沒想到成品卻變成了10吋，令原PO當場傻眼。網友看了全笑翻調侃說，「人生超前部署」、「「留著，幾十年後就能用得到！」

男網友在《爆怨公社》中發文表示，前陣子到相館要求以「10張2吋」的規格沖洗大頭照，填完基本資料後，老闆就告知說，照片洗好了就會聯絡他。不久之後他就收到通知，結果去到店內後，老闆卻交給他一個很大的公文袋，讓他有些困惑，「為何2吋照片要用那麼大的紙袋裝」。打開後才發現，原來店家把「10張2吋」聽成「2張10吋」的大頭照，讓他當場傻眼，只好趕快向老闆解開「誤會」。

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▲原PO畫的示意圖（圖／翻攝自爆怨公社）

老闆得知自己鬼打牆後，急忙向原PO道歉，還將那2張10吋照要免費送他以示歉意。這時原PO在內心OS，「看著老闆把我放大的大頭照捧在他胸口，我的心裡著實從頭到腳涼了87截，也感覺有股冷風對著我的屁眼吹」，無奈地跟老闆說，「齁……頭仔！ 李丟卡么壽勒啦。。。這種照片我拿回去…你是要我掛在公媽廳？還是擺在紅格桌頂啊？」最終他也只能把照片帶回家，並無奈地說道，「有一種想丟又不能丟的傷痛」。

不少網友看到這段經歷後，紛紛打趣留言說，「人生的超前部署！」、「幸好店家沒有送你木框表示歉意」、放著啦！以後也會用到嘛」、「我快笑死，老闆在洗的時候都沒有覺得怪怪的嗎」、「留著，幾十年後就能用得到！」、「放在胸口，差一點就要做出家屬答禮的動作」。